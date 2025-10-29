MENSCHEN SIND VEREINT IM GEMEINSAMEN STAUNEN!

Man kann über vieles streiten – über Politik, Geschmack oder ob Glühwein wirklich ein Getränk oder doch ein Lebensgefühl ist. Aber eines eint uns alle: dieses ehrliche, kindliche Staunen, wenn Akrobat:innen die Schwerkraft austricksen und ein Moment lang alles möglich scheint.

Genau das macht Kulturprojekte wie den Koblenzer Weihnachtscircus so wertvoll.

Hier trifft Weltklasse-Artistik auf Menschlichkeit, hier werden Brücken gebaut – nicht nur über den Rhein, sondern zwischen Kulturen, Generationen und Herzen.

Seit Jahrhunderten gelingt dem Circus, was Politik und Alltag oft nicht schaffen: Er bringt Menschen zusammen – im Lachen, im Staunen, im gemeinsamen Erleben. Und das – Hand aufs Herz – ist gerade heute wichtiger denn je.

i Sun Vista Cirkusproduktions GmbH

Denn nirgendwo sind wir Menschen als Menschen vereinter,

als im gemeinsamen kindlichen Staunen.

Koblenzer Weihnachtscircus

12.12. – 31.12.2025 | Zeltpalast am Wallersheimer Kreisel

Infos & Tickets: www.koblenzer-weihnachtscircus.de