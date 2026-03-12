Mach’s Dir einfach: Fahr CUBE

Nicht jeder fährt gleich. Zwischen täglichem Pendeln, dem Downhill-Trail in den Bergen und der Bikepacking-Tour im Sommer liegen Welten - dafür gibt es nicht das eine perfekte Rad, sondern ein Setup, das sich nach Dir richtet: nach Deinem Alltag, Deinem Tempo und dem, was Du draußen erleben willst. Zum Saisonstart 2026 findest Du bei Multicycle, Deinem CUBE Spezialisten, und einem der führenden Fahrrad-Fachhändler in Deutschland eine riesige Auswahl an CUBE (E-) Bikes für jede Zielgruppe - Getrost dem Motto: Rauf aufs Rad und raus in die Natur!

54 Standorte - eine Leidenschaft

Seit der Gründung 1993 hat sich das allgäuische Unternehmen von einem kleinen Fachgeschäft zu einer großen Gemeinschaft fahrradliebender Menschen entwickelt. Der CUBE Spezialist steht für höchste Qualität sowohl im Service als auch in der Produktauswahl. Multicycle führt das komplette CUBE Bike Sortiment, ergänzt durch passendes Zubehör und verfügt über einen hauseigenen Servicepunkt in jeder Filiale.

Ihre Mission ist klar: Menschen inspirieren, um ihre ganz persönliche Freude am Radfahren zu finden und zu leben. Die gemeinsame Leidenschaft steht hierbei immer im Mittelpunkt. Hinzukommend ermöglichen die umfassenden Serviceangebote bei Multicycle eine stets individuelle, auf jeden Kunden perfekt abgestimmte Beratung, um allen das richtige Fahrerlebnis zu bieten.

Bereit für deine Bike Saison 2026?

CUBE Bikes sind so individuell wie Du. Zwischen der Einkaufstour durch die Stadt, Training auf dem Rennrad, Feierabendrunde, oder Weltreise stellt sich die Frage: Was muss Dein Rad im echten Leben leisten? Wenn Du Deinen Einsatz kennst, ist die Auswahl spielend einfach.

Im CUBE Store Neuwied, Allensteiner Straße 21, ermitteln geschulte Fahrrad-Fachverkäufer gemeinsam mit Dir Dein perfektes Setup, damit Nutzungsprofil, Geometrie und Ausstattung zu Deinem Lifestyle passen.

Die CUBE-Experten von Multicycle vor Ort sind unter der Woche dienstags bis freitags von 9:30 bis 18 Uhr und am Samstag zwischen 9:00 und 15:00 Uhr für Dich da. Schau vorbei und beginne Deine neue Fahrradsaison richtig!

Ride now. Pay smart!

Gutes Equipment scheitert selten am Willen, sondern am Timing. Du fährst das Bike, das zu Deinem Fahrprofil passt, und verteilst die Kosten über Deine individuelle Laufzeit. Selbstständige können die Leasingraten als Betriebsausgaben absetzen und steuerliche Vorteile nutzen, während Arbeitnehmer mit Dienstrad Leasing ein hochwertiges Fahrrad oder E-Bike günstig und steuerlich gefördert erhalten. Mehr zum Thema Bike-Leasing bei Multicycle erfährst Du hier.

CUBE Store Neuwied

Allensteiner Straße 21 56566 Neuwied

Verkauf: 0 26 31 462 30 80

Service: 0 26 31 462 30 81