Am Freitag, den 7. November 2025, verwandelt sich der historische Marktplatz in Mayen von 10 bis 17 Uhr in ein wahres Paradies für alle, die Freude am Nähen, Quilten und textilen Gestalten haben. Pünktlich zur kühleren Jahreszeit hält der Deutsch-Holländische Stoffmarkt eine vielfältige Auswahl an herbstlichen und winterlichen Qualitäten bereit: wärmende Walk- und Wollstoffe, elegante Wollmischungen, Jacquards und Bouclé sowie Cord, Sweat, French Terry und Jersey für gemütliche Outfits.

i Expo Event Marketing GmbH

Für wetterfeste Projekte gibt es Softshell, Fleece und Steppstoffe, während für eine behagliche Wohnraumgestaltung dekorative Velours, schwere Vorhang- und Verdunkelungsstoffe sowie robuste Canvas- und Bezugsstoffe für Kissen, Decken und Polster angeboten werden. Die zahlreichen Ausstellerinnen und Aussteller beraten direkt vor Ort zu Materialeigenschaften, Schnittführung und Verarbeitung, unterstützen beim Kombinieren von Farben und Mustern und bieten passendes Zubehör an – von Schnittmustern über Reißverschlüsse, Knöpfe und Garne bis hin zu Bändern, Vliesen und praktischen Nähhelfern.

i Expo Event Marketing GmbH

Mit seinem historischen Flair und der zentralen Lage bildet der Mayener Marktplatz in der Vulkaneifel den idealen Rahmen für einen kreativen Einkaufstag. Gemütliche Cafés und kleine Geschäfte in der Umgebung laden zusätzlich zum Aufwärmen, Verweilen und Entdecken ein.

Mehr Infos HIER.