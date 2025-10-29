Das Deutsche Museum Bonn wird 30 Jahre alt: Am 3. November 1995 wurde es in Bonn-Plittersdorf als einziger Standort des renommierten Deutschen Museums in München außerhalb Bayerns eröffnet. Auf rund 1.400 m² Ausstellungsfläche konnten hier in den ersten Jahren rund 100 Exponate der deutschen Technikgeschichte seit 1945 bestaunt werden – vom Teilchenbeschleuniger über den Transrapid bis zum Fischer-Dübel. Sonderausstellungen, Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen sowie eine Vielzahl von Vermittlungs- und Bildungsangeboten ergänzten von Beginn an die Museumsarbeit. Auf diesem Fundament hat sich das Haus seitdem auf beispiellose Art weiterentwickelt: Zu einem Ort der Orientierung rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI).
Vom Technikmuseum zum KI-Forum
30 Jahre nach seiner Gründung erinnern im Deutschen Museum Bonn nur noch wenige verbliebene „traditionelle“ Ausstellungsstücke an die Anfangszeit. Dynamische Erlebnisräume laden hier jetzt zum Eintauchen in die Welt der KI ein. Interaktive und unterhaltsame Exponate und Demonstrationen machen Grundlagen und aktuelle Entwicklungen der KI verständlich. Ausstellungstexte verschwanden, stattdessen heißt es: „Erleben, verstehen, mitgestalten.“
„Museotainment“ statt trockener Texte
Für ein aktives Museumserlebnis sorgen die Museotainerinnen und Museotainer. Sie stehen den Museumsgästen stets zur Seite, füllen das abstrakte Thema KI mit Leben und gehen gemeinsam mit ihnen den Chancen, Herausforderungen und Risiken der Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts nach. Ihre »KI:ckstarts« - kurze dialogische Rundgänge – eröffnen den Besucherinnen und Besuchern einen verständlichen Zugang zur Welt der Künstlichen Intelligenz und laden zum Fragenstellen ein. Wo wird KI genutzt? Wo liegen die Schwerpunkte der aktuellen Entwicklung? Wie ist es Menschen gelungen, Computer zu lernenden Maschinen zu machen? Und welche Chancen und Risiken bringt das alles eigentlich mit sich?
Dynamisch, dialogisch, interaktiv
Die Bandbreite der Anwendungsbeispiele, die im Deutschen Museum Bonn erlebt werden können, ist enorm: Ambivalente Entwicklungen wie »Deep Fakes« und provokante Projekte wie die »KI-Wahlkabine« stehen unwidersprochen sinnvollen Einsatzszenarien wie in der medizinischen Diagnose gegenüber. Besucherinnen und Besucher erfahren, wie KI heute bereits in Bereichen wie Robotik und Mobilität sowie in der Teilchenphysik genutzt wird, erproben im Fahrsimulator das autonome Fahren, erleben mit AMECA die Speerspitze der humanoiden Robotik und lernen den wegweisenden Forschungsroboter RHINO, Roboterhunde und Laufroboter kennen. Dabei kommt vor allem auch der Spaß nicht zu kurz: Unterhaltsame Beispiele generativer KI wie z.B. Text-zu-Bild-Generatoren laden dazu ein, die Kreativität der KI auf die Probe zu stellen.
Angebote für jedes Alter
Sonderprogramm für Familien an allen Wochenenden im November:
