Kastellaun entdecken: Burggeschichten, Wanderglück & Genussmomente im Herzen des Hunsrücks

i Klaus Peter Kappest

Die historische Altstadt von Kastellaun hat viele Geschichten zu erzählen:

Abseits der Naturerlebnisse besticht die historische Altstadt von Kastellaun mit ihrem charmanten Flair und der historischen Burg im Herzen des Städtchens. Mittelalterliche Architektur, gepflasterte Gassen und geschichtsträchtige Gebäude entführen den Besucher in eine längst vergangene Zeit. Schlendern Sie durch die Straßen und lassen Sie sich von der Geschichte faszinieren. Bei unseren Erlebnisführungen mit einem Gästeführer lernen Sie die Burgstadt auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Kultur und Genuss erleben Sie bei der besonderen Stadtführung „Bock auf Wein“. Erfahren Sie mehr über die Legende der „Kastellauner Böck“, dem Wahrzeichen der Stadt und wie Wein und die Stadt Kastellaun zusammenhängen. Abgerundet wird die Stadtführung durch eine Weinverkostung und einen kleinen Gaumenschmaus.

Jetzt informieren

Museum Haus der regionalen Geschichte:

Auch bei schlechtem Wetter gibt es viel zu entdecken - zum Beispiel die neue Sonderausstellung im Museum auf der Burg „Haus der regionalen Geschichte“: Bildung im Aufbruch - 50 Jahre IGS 1975-2025 (Integrierte Gesamtschule Kastellaun). In dieser Ausstellung werden Erinnerungen an die Schulzeit wach. Begeben Sie sich auf eine Zeitreise und sehen Sie, wie sich die Schule im Laufe der Zeit verändert hat. Kleine Überraschungseffekte machen die Sonderausstellung zu etwas ganz Besonderem und lassen das Schulleben lebendig werden. Doch das Museum hat noch mehr zu bieten: Die Ausstellung über Ritter und Burgen gibt unter anderem Einblicke in die Klosterschule oder die Ausbildung zum Knappen. Erfahren Sie darüber hinaus in der Ausstellung „mit Kreuzen gegen Atomwaffen“, wie die Stationierung von atomaren Marschflugkörpern in den 1980er Jahren im Hunsrück und bundesweit zu Protesten führte.

Wanderglück:

„Geierlayschleife goes Traumschleife“

Der Permiumwanderweg, der über Deutschlands schönste Hängeseilbrücke, die Geierlay führt, wird in diesem Jahr zur Traumschleife gekürt. Die Traumschleife „Geierlay“ im Mörsdorfer Bachtal bietet ein einzigartiges Wanderlebnis: Die Überquerung der 360m langen und 100m hohen Hängeseilbrücke Geierlay sorgt für Nervenkitzel und ermöglicht es, die Natur aus einer neuen Perspektive zu erleben. Es erwartet Sie ein abenteuerliches Erlebnis mit einmaligen Weitblicken, die für bleibende Erinnerungen sorgen.

i Klaus Peter Kappest

„Traumschleifchen Junge Wald“

Ein Highlight für Familien mit Kindern ist das in diesem Jahr neu eröffnete Traumschleifchen „Junge Wald“. Das Traumschleifchen bietet aber nicht nur Familien mit Kindern eine entspannte Entdeckungstour durch Flur und Wald – auch für Wanderer aller Altersstufen ist der Rundweg interessant. Immer wieder bereichern spannende Stationen den Erlebnispfad und lauschige Plätze laden unterwegs zum Verweilen ein.