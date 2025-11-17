Idar-Obersteiner Adventsglühen 2025

Der Duft von Glühwein, der Klang weihnachtlicher Lieder und ein festlich erleuchteter Schleiferplatz: Vom 11. bis 13. Dezember 2025 verwandelt sich der Idar-Obersteiner Stadtteil Idar in ein wahres Winterwunderland. Das „Idar-Obersteiner Adventsglühen“ geht in die zweite Runde und verspricht, die Besucher auf eine genussvolle und unvergessliche Reise in die Adventszeit zu entführen. Die Vorfreude ist spürbar! Der festlich geschmückte Markt auf dem Schleiferplatz wird auch in diesem Jahr zum Zentrum der weihnachtlichen Magie. Ein reiner Genussmarkt, der mit seinem abwechslungsreichen Programm die Herzen von Groß und Klein gleichermaßen höherschlagen lässt.

Eröffnung mit Herz und Musik

Das Abenteuer beginnt am Donnerstag, 11. Dezember, um 17 Uhr mit einer feierlichen Eröffnung durch Oberbürgermeister Frank Frühauf und der städtischen Wirtschaftsförderung. Im Anschluss sorgt der bekannte DJ KFR alias Flo Reidenbach für die perfekte musikalische Untermalung, um die Gäste in die vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen. Eine hervorragende Gelegenheit, bei einem „Winter After Work“ mit Kolleginnen und Kollegen die festliche Zeit einzuläuten.

Ein zauberhaftes Programm für Jung und Alt

Der Freitag, 12. Dezember, startet bereits um 14 Uhr mit den festlich geschmückten Ständen des Weihnachtsmarktes, die eine Vielzahl an Leckereien und weihnachtlichen Getränken bereithalten. Für kleine und große Gäste gibt es an diesem Tag besondere Highlights: Von 15:30 bis 16:30 Uhr wird die Edelsteinkönigin zu Besuch sein – bereit für Autogramme und unvergessliche Selfies. Im Anschluss sorgen die „Idar-Obersteiner Bachwagge“ mit ihrem traditionellen Weihnachtsprogramm für nostalgische Stimmung. Danach heißt es „Musik und Tanz“: Die Happy Tones bringen den Schleiferplatz bis 21 Uhr zum Beben!

Am Samstag, 13. Dezember, geht es genauso bunt weiter. Ab 14 Uhr laden Tanz- und Musikdarbietungen die Besucher zu einer festlichen Reise durch den Advent ein. Besonders für Familien gibt es eine spezielle Weihnachtsaktion für Kinder, organisiert von Sabrina Hoffmann, und gegen 15 Uhr wird es magisch: Die Eisköniginnen Anna und Elsa treten als Walk-Acts auf – ein wahres Highlight für alle Disney-Fans!

Kulinarische Köstlichkeiten und nachhaltiger Genuss

Natürlich darf auch der Genuss nicht zu kurz kommen: Auf dem Markt warten eine Vielzahl an Leckereien, die für eine perfekte Mischung aus Tradition und Neuem sorgen. Von heißem Glühwein und „Hot Aperol“ über Glögg und warmem Gin bis hin zu nicht-alkoholischen Getränken – hier findet jeder sein Lieblingsgetränk. Die kulinarische Auswahl reicht von den traditionellen Waffeln und Crêpes bis hin zu herzhaften Speisen wie Langos, gefüllte Klöße, Reibekuchen und Bratkartoffeln. Natürlich freut sich auch die in Idar ansässige Gastronomie auf viele Gäste. Natürlich kommen bei dem Event die im Vorfeld gesammelten Tassen zum Einsatz kommen. Hierfür wird es auch einen zentralen Spülbereich geben, so ist für Nachhaltigkeit gesorgt.

„Wir freuen uns riesig auf eine besinnliche, fröhliche und genussvolle Adventszeit mit vielen Besuchern“, fassen Caroline Pehlke und Sarah Wagner von der städtischen Wirtschaftsförderung ihre Vorfreude in Worte.

Adventsglitzern – Ein Fest der Schmuckkunst

i Stadtverwaltung Idar-Oberstein Stadtverwaltung Idar-Oberstein

Der Samstag, 13. Dezember, bietet zusätzlich ein besonderes Highlight: Unter dem Motto „Adventsglitzern“ öffnen fünf Schmuckgestalter aus dem Stadtteil Idar ihre Ateliers. Von 11 bis 18 Uhr können die Besucher in den Werkstätten von Andrea Sohne (Kiesstraße 28), Firma Ulrike Weyrich gemeinsam mit der Schmuckgestalterin Ester Ackermann (Hauptstraße 72), Gaby Wandscher (Ginsterweg 1) und Wolfgang Wild (Hauptstraße 24) edle Schmuckstücke entdecken – perfekt für Weihnachtsgeschenke und die Suche nach einzigartigen Glanzstücken.

Das „Idar-Obersteiner Adventsglühen 2025“ wird also wieder ein Fest für alle Sinne: Genießen, Staunen und sich verzaubern lassen. Kommen Sie vorbei und erleben Sie ein Adventswochenende, das Sie nicht so schnell vergessen werden!

i Stadtverwaltung Idar-Oberstein Stadtverwaltung Idar-Oberstein

Mehr Infos: www.idar-oberstein.de