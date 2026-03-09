Ferienregion Kastellaun: Wandern, Entdecken, Erleben

Die Ferienregion Kastellaun im Hunsrück ist ein wahres Paradies für Naturfreunde, Kulturbegeisterte und aktive Entdecker. Eingebettet in eine faszinierende Naturkulisse kombiniert die Region historischen Charme mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Wanderer, Radfahrer und Genießer kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten.

Wandern im Naturparadies

Kastellaun bietet mit außergewöhnliche Wandererlebnisse. Der Premiumfernwanderweg „Saar-Hunsrück-Steig“ führt auf vier Etappen durch idyllische Bachtäler, Schluchten und beeindruckende Aussichtspunkte. Wer kürzere Touren bevorzugt, findet sechs „unverlaufbare“ Traumschleifen und ein Traumschleifchen für abwechslungsreiche Tageswanderungen: Der BurgStadt-Pfad macht den Wald spielerisch erlebbar, während der Dünnbach-Pfad Familien mit der längsten Kugelbahn Rheinland-Pfalz lockt. Der Masdascher Burgherrenweg, 2018 zum schönsten Wanderweg Deutschlands gekürt, überzeugt mit abwechslungsreichen Landschaften und historischen Spuren.

Abenteuerlustige kommen auf der Traumschleife Baybachklamm voll auf ihre Kosten. Der Weg führt mit schmalen Pfaden und seilgesicherten Kletterpassagen durch das wildromantische Baybachtal – den „Grand Canyon des Hunsrücks“.

Atemberaubende Naturerlebnisse bietet die Traumschleife Josefsblick mit ihren imposanten Felswänden und der malerischen Wasserkulisse. Ein weiteres Highlight ist die Traumschleife Geierlay, die die beeindruckende Geierlay-Hängeseilbrücke umfasst. Mit ihren 360 Metern Länge und einer Höhe von 100 Metern ist sie nicht nur die schönste Brücke Deutschlands, sondern auch ein Muss für alle Abenteurer. Hier wartet ein echtes Nervenkitzel-Erlebnis mit grandiosen Ausblicken. Übrigens: Die Geierlay-Hängeseilbrücke lässt sich auch per Rad erkunden, was das Erlebnis noch intensiver macht.

Das Traumschleifchen Junge Wald ist die perfekte Wahl für Familien. Der Rundweg begeistert mit kindgerechten Erlebnissen und lädt zu spielerischen Entdeckungen ein.

Familienzeit in Kastellaun

Für noch mehr Spaß sorgt ein Besuch im Tiererlebnispark Bell, der mit Tiertrainings, Raubtierfütterungen und einem Erlebniskino Groß und Klein begeistert. Adrenalin und Nervenkitzel bieten die sechs Parcours des Kletterwalds Kastellaun. Besuchen Sie außerdem den 1,2 km langen, kostenlosen Barfußpfad oder testen Sie Ihre Geschicklichkeit am Erlebnisfeld Mannebach.

Radfahren durch Geschichte und Natur

Der Schinderhannes-Radweg und der Hunsrück-Mosel-Radweg bieten unvergessliche Touren durch landschaftlich reizvolle und geschichtsträchtige Gegenden. Radfahrer können hier aktiv Natur und Kultur erleben.

Historisches Flair in Kastellauns Altstadt

Die charmante Altstadt mit Burg, mittelalterlicher Architektur und gepflasterten Gassen lädt zum Schlendern ein. Regionale Küche, Erlebnisführungen und das Museum „Haus der regionalen Geschichte“ sorgen auch bei schlechtem Wetter für spannende Entdeckungen.

Kastellaun verbindet Natur, Abenteuer und Kultur zu unvergesslichen Erlebnissen – hier findet jeder Besucher das passende Highlight.

Reisetipp

Wanderlust & Naturabenteuer – 3 Tage Aktivurlaub im Hunsrück rund um Kastellaun

2 x Übernachtungen in Kastellaun inkl. Frühstück

1 x Heimatkörbchen gefüllt mit regionalen Produkten (pro Zimmer)

1 x Wander-Info-Paket (Wanderkarte und Flyer, pro Zimmer)

1 x 3-Gänge-Menü (regional) für zwei Personen

1 x Mittagstisch in der Schmausemühle

Preis: ab 280,- € p.P. im DZ