Farbenfroher Stoffmarkt am 16. Mai in Mayen – ein Fest für Kreative

Am Freitag, den 16. Mai 2025, heißt es in Mayen wieder: Nähen, Stöbern, Staunen! Von 10:00 bis 17:00 Uhr gastiert der Deutsch-Holländische Stoffmarkt auf dem zentral gelegenen Marktplatz und lädt alle Nähbegeisterten und Kreativliebhaber zum ausgiebigen Bummeln ein. Die Veranstaltung zählt zu den beliebtesten Stoffmärkten der Region und begeistert mit einem riesigen Sortiment an Stoffen, Kurzwaren und Ideen für kreative Projekte.

Bis zu 70 bunt dekorierte Stände sorgen für ein textiles Einkaufserlebnis der besonderen Art. Ob luftige Baumwollstoffe für den Sommer, wärmende Wollstoffe für den Herbst oder edle Seide für besondere Anlässe – die Auswahl lässt kaum Wünsche offen. Auch Liebhaberinnen und Liebhaber von Leinen, Jersey, Samt oder Spitze kommen auf ihre Kosten. Ergänzt wird das Angebot durch praktisches Nähzubehör wie Reißverschlüsse, Knöpfe, Schnittmuster, Garnrollen und ausgefallene Bänder. Zahlreiche Anbieter präsentieren außerdem trendige Stoffneuheiten und saisonale Designs für Mode, Dekoration und Heimtextilien.

Der Stoffmarkt bietet nicht nur Einkaufsmöglichkeiten, sondern ist auch Treffpunkt für die regionale DIY-Community. Besucherinnen und Besucher nutzen die Gelegenheit, um sich mit anderen Kreativen auszutauschen, Ideen zu sammeln und sich inspirieren zu lassen. Viele Händler stehen mit Rat und Tat zur Seite und geben Tipps zur Verarbeitung und Pflege der Materialien. Für Anfängerinnen und Anfänger ebenso wie für erfahrene Hobbyschneiderinnen bietet der Markt eine ideale Möglichkeit, sich fachlich weiterzuentwickeln.

Ein ganz besonderer Reiz liegt in der Atmosphäre: Vor der malerischen Kulisse der historischen Genovevaburg verwandelt sich der Mayener Marktplatz in ein lebendiges Zentrum für Textilkunst und Handarbeit. Das Flair der Altstadt verleiht der Veranstaltung einen charmanten Rahmen und lädt zum Verweilen ein – sei es bei einem Kaffee in der Sonne oder beim Fachsimpeln mit Gleichgesinnten.

Der Eintritt ist wie immer frei.