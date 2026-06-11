Ein Sommer-Erlebnis für die ganze Familie!

Die Ausstellung Amazônia. Indigene Welten zeigt bis 9. August die Region aus einer neuen Perspektive – durch die Augen der Menschen, die dort seit Jahrhunderten leben: der indigenen Gemeinschaften. Amazonien ist kein stiller, entrückter Ort, sondern ein lebendiger Raum, in dem Natur, Kultur und Gemeinschaft ständig miteinander im Austausch stehen.

Wie die Flüsse Amazoniens die Landschaft verändern, lädt auch die Ausstellung dazu ein, die Vielfalt dieses einzigartigen Kontinents zu erleben.

i Amazônia. Indigene Welten, Ausstellungsansicht Maren Richter, 2026 © Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

Spannende Einblicke in indigene Perspektiven zeigen, wie Gemeinschaft, Respekt vor der Natur und ein achtsames Miteinander unsere Welt bereichern können. Ein Besuch, der inspiriert, zum Staunen einlädt und die Fantasie beflügelt – für große und kleine Entdecker*innen!

Nicht verpassen! Das Sommerferien-Programm Abenteuer Regenwald: Muralismo – Bunte Wände, große Ideen

Di., 21. Juli – Fr., 24. Juli, jeweils 10.15–13.15 Uhr

Workshops für Kinder von 8 bis 12 Jahren

Wie riesengroße farbenprächtige Bilderbücher wirken die Fassadenmalereien der Muralisten. Sie erzählen von Geschichten und Traditionen ihrer Vorfahren, aber auch von den Problemen ihrer Generation. Im Ferienworkshop tauchen wir ein in die Welt der Wandmalerei – des Muralismo. Wir üben den Umgang mit der Sprühdose und verwandeln unsere eigenen Ideen in großformatige Bilder.

i Interactions 2026, Ausstellungsansicht Frank Buchholz, 2026 © Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

Ein Sommer voller Spiel und Kunst: Mit Interactions 2026 lädt die Bundeskunsthalle wieder zum Spiel mit vielen Kunstwerken in den Außen- und öffentlichen Innenraum der Bundeskunsthalle ein. Zahlreiche interaktive Werke aus den Vorjahren sind zurück: Rutschen, Klettergerüste, Wasserinstallationen und Bänke warten darauf, gemeinsam ausprobiert und entdeckt zu werden.

2026 steht bei uns im Zeichen sozialer Nachhaltigkeit: Zusammenhalt, Achtsamkeit und das gemeinsame Erleben von Kunst. Die ausgestellten Werke bieten viele Möglichkeiten, kreativ zu werden – Klänge zu erzeugen, Farben zu entdecken oder mit Sprache, Musik und Bewegung zu experimentieren. Manche Werke laden zum Staunen und Verweilen ein, andere fordern euch auf, selbst aktiv zu werden. So könnt ihr auf spielerische Weise erleben, wie Kunst verbindet und zum Nachdenken über Zusammenarbeit, Wahrnehmung und Kommunikation anregt.

Jedes Kunstwerk erzählt eine eigene Geschichte. Ob ihr allein oder gemeinsam spielt – hier könnt ihr eure Fantasie entfalten. Ein Besuch in der Bundeskunsthalle zeigt, wie viel Freude, Gemeinschaft und Kreativität entstehen, wenn wir zusammen aktiv werden.

Interactions 2026 – Spielen, Staunen, Entdecken!

Bis 1. November 2026 // Eintritt frei