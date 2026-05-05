Ein Jahr Hörakustik Over in Koblenz

Seit Anfang Mai 2025 gibt es Hörakustik Over in Koblenz. Nun feiert Inhaber Benedikt Over das einjährige Bestehen seines Fachgeschäfts. Der Hörakustikmeister hat sich mit einem klaren Ansatz etabliert: moderne Hörakustik, persönliche Beratung und viel Zeit für den einzelnen Menschen. Von Beginn an war es Benedikt Over wichtig, Hörversorgung als gemeinsamen Weg zu verstehen. „Ich arbeite nicht nur für den Kunden, sondern vor allem mit dem Kunden“, sagt er. Wer zu ihm kommt, soll nachvollziehen können, was mit dem eigenen Hören passiert, welche Möglichkeiten es gibt und warum bestimmte Schritte sinnvoll sind.

Das Beratungskonzept ist klar aufgebaut. Am Anfang steht eine unverbindliche Analyse der persönlichen Hörsituation. Danach folgt die gemeinsame Auswertung: die Ergebnisse werden dabei verständlich erklärt und eingeordnet. Im dritten Schritt geht es an die konkrete Anpassung.

Gerade bei der Hörgerätanpassung ist Vertrauen entscheidend. „Eine Entscheidung für ein Hörgerät ist eine langfristige“, betont Over. Umso wichtiger sei es, dass die Lösung zum Menschen, zum Alltag und zum persönlichen Hörempfinden passe. Eine wichtige Rolle spielt dabei das „Natural Fitting“.

Dieses Verfahren berücksichtigt das individuelle Lautheitsempfinden und bezieht das subjektive Hörerleben aktiv ein. Ziel ist ein möglichst natürlicher Klang, der technisch messbar und für den Kunden stimmig ist. Für Benedikt Over passt „Natural Fitting“ zu seinem Anspruch, Menschen aktiv in die Versorgung einzubeziehen. Denn Hören ist sehr individuell: Was für den einen angenehm klingt, kann für den anderen zu laut, zu dumpf oder zu scharf sein.

i Hörakustik Over in Koblenz feiert Anfang Mai sein einjähriges Bestehen. Hörakustik Over

Besonders beim Einstieg in die Hörgeräteversorgung ist eine behutsame Begleitung wichtig. Geräusche wirken anfangs oft ungewohnt oder präsenter als zuvor. Over hält wenig davon, Kundinnen und Kunden lediglich mit dem Hinweis „Daran gewöhnen Sie sich schon“ zu beruhigen. Stattdessen erklärt er, warum bestimmte Höreindrücke entstehen, wie sich das Gehirn auf neue Klanginformationen einstellt und welche Schritte zur optimalen Anpassung führen.

Diese Haltung prägt nicht nur die Anpassung, sondern auch die Beratung insgesamt. Dass sie ankommt, zeigen die Rückmeldungen aus dem ersten Jahr. Kundinnen und Kunden beschreiben besonders die ausführliche Beratung, die verständlichen Erklärungen, die Geduld und die ehrliche Einschätzung als prägend. Genau darin zeigt sich, was Benedikt Over wichtig ist: keine Versorgung nach Schema F, sondern eine individuelle Begleitung, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht.

Nach dem ersten Jahr blickt Hörakustik Over zuversichtlich nach vorn. Benedikt Over möchte in Koblenz weiter wachsen und sein Konzept aus persönlicher Beratung, moderner Technik und individueller Anpassung ausbauen. Dafür sucht er perspektivisch qualifizierte Fachkräfte sowie einen Hörakustikmeister oder eine Hörakustikmeisterin, die diese besondere Arbeitsweise mitgestalten möchten.