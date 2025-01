Eigenständig wohnen, gemeinschaftlich leben: Senior Living im Rheingebiet

Ruhestand bedeutet nicht Stillstand, sondern Neubeginn. Eine gerechte Wohnumgebung kann die Unabhängigkeit und Gemeinschaft von Senioren unterstützen, während sie die freie Zeit genießen und ihre Umgebung entdecken. Das Konzept von THE FLAG in Linz am Rhein bietet Senioren genau diese Balance – Senior Living: Zwischen Service-Wohnen und Freizeitgestaltung.

Im Alter können viele Ereignisse und Herausforderungen den Alltag erschweren. Ob Einsamkeit, körperliche Einschränkungen oder der Wunsch, sich zu verkleinern - es ist nicht immer einfach, die Eigenständigkeit aufzugeben. Dafür entwickelte THE FLAG ein Konzept, das die Selbstständigkeit der Bewohner fördert und gleichzeitig Sicherheit sowie ein soziales Miteinander bietet. Mit THE FLAG haben Senioren in Linz am Rhein die Möglichkeit, in einer ruhigen und barrierefreien Umgebung ihre Rente zu genießen.

Ein Zuhause fürs Alter

THE FLAG verspricht ein Zuhause zum Wohlfühlen und einen hilfreichen Service, um den Alltag im Alter zu vereinfachen. Ganz nach dem Motto „Eigenständig wohnen, gemeinschaftlich leben" gestaltet sich so ein Wohnraum für Senioren, die noch viel vorhaben. Die idyllische Lage lädt zu vielen Aktivitäten ein: Regelmäßige Spaziergänge am Fluss, das Beobachten der unterschiedlichen Fähren und Frachter oder per Ausflugsboot den Rhein erkunden. Aber auch die umliegenden Städte haben viel zu bieten. Mit dem Linzer Ortskern in direkter Nachbarschaft haben es die Bewohner des THE FLAG nicht weit zum nächsten Café oder Restaurant und für etwas Abwechslung sorgt ein Besuch im nahegelegenen Bonn. Trotz der vielfältigen Freizeitangebote in der Rheingegend lädt das THE FLAG in Linz am Rhein auch zum Verweilen ein.

THE FLAG bringt die Situation der Bewohner treffend auf den Punkt: Im Laufe der Jahre wächst oft der Wunsch nach einem Ort, der mehr Gemeinschaft bietet und gelegentliche Unterstützung im Alltag ermöglicht. Die Wohnungen in Linz am Rhein schaffen ein barrierefreies Umfeld für Senioren, in dem sie sich individuell einrichten und mit ihren Nachbarn zusammenkommen können. An kalten Tagen die Zeit beim Spielen vor dem Kamin im Gemeinschaftsraum verbringen und im Sommer lauschige Grillabende auf der Dachterrasse des THE FLAG feiern, es gibt genügend Gründe, zusammen zu sitzen und die Zeit in Gesellschaft zu genießen. Auch hausinterne Filmabende oder Kurse in Bereichen wie Sprache, Sport und IT bieten die Möglichkeit, die Nachbarn kennenzulernen und gleichzeitig neue Interessen zu entdecken:

„Heute kann ich barrierefrei meine Umgebung genießen. Mit vielen gemütlichen Stunden in Gesellschaft habe ich für die Zukunft noch ein schönes Leben vor mir!”, Renate Rosenstein, Bewohnerin THE FLAG Linz am Rhein.

i Hell und gemütlich – Die Mieter richten sich ihre Wohnung im THE FLAG selbständig ein. THE FLAG

Neben den Sporteinrichtungen und Gemeinschaftsbereichen bietet THE FLAG Wohnungen für alleinstehende Senioren und Paare. Vom 35m² Einraum-Apartment mit großem Wohn- und Schlafbereich zu großzügigen Zwei- oder Zweieinhalb-Raum-Wohnungen, die noch mehr Platz für die Bewohner und ihre Liebsten bieten: Senioren finden hier ihr neues Zuhause. Die großzügig geschnittenen Wohnungen bieten Platz für die individuelle Gestaltung und die geschätzten Möbelstücke aus dem alten Zuhause. TV- und WiFi-Anschlüsse, moderne Fußbodenheizungen sowie der eigene, teilmöblierte Küchen- und Sanitärbereich ergänzen die Einrichtung der Wohnungen und des gesamten barrierefreien Hauses in Linz am Rhein. Außerdem bietet THE FLAG weitere Services, die den Einstieg in das neue Leben vereinfachen. Beginnend mit der Ein- und Umzugshilfe über die seelsorgerische Begleitung, kleine Hausmeisterdienste und hin zu einer möglichen Haushaltsbetreuung sowie dem Hausnotruf – THE FLAG begleitet die Bewohner, wenn sie es wünschen:

„Wir können hier gemeinsam unser Leben genießen und müssen uns um nichts kümmern.”, Beate und Rainer Vogel, Bewohner THE FLAG Senior.

Umfassende Aktivitätsangebote

THE FLAG legt großen Wert auf gemeinschaftliche Aktivitäten, die nicht nur der Freizeitgestaltung dienen, sondern auch das soziale Miteinander fördern. Zu den festen Programmpunkten gehört ein regelmäßiger Morgenspaziergang, der den Bewohnerinnen und Bewohnern einen aktiven Start in den Tag ermöglicht. Gemeinsam entdecken sie dabei die malerische Umgebung und genießen die frische Luft. Zusätzlich werden Ausflüge organisiert, bei denen Spaziergänge entlang des Rheinufers unternommen, sowie Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen und Restaurants in der Region und der historischen Altstadt von Linz besucht werden. Diese Aktivitäten bieten die Möglichkeit, neue Eindrücke zu sammeln, Erinnerungen zu teilen und gemeinsame Momente zu erleben. So wird nicht nur die körperliche Aktivität gefördert, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl und die Lebensfreude der Senioren gestärkt.

THE FLAG steht für ein aktives, vitales und selbstbestimmtes Leben, das sich selbst und seinen Liebsten den Alltag erleichtert.

Alle Informationen sowie zur Kontaktanfrage: https://senior.the-flag.de/linzamrhein.

Weitere Informationen zu THE FLAG

Adresse und Kontakt:

THE FLAG Linz am Rhein

Linzhausenstraße 1a

53545 Linz am Rhein

Hausleitung:

Sascha Königshoven

sascha.koenigshoven@the-flag.de

+49 26 444 069 685

Online:

https://senior.the-flag.de/linzamrhein