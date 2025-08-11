DRK Westerwald: Menüservice & Hausnotruf – sicher zuhause

Der Menüservice und der Hausnotruf des DRK Westerwald sichern Lebensqualität in den eigenen vier Wänden: täglich gut versorgt, Sicherheit auf Knopfdruck – rund um die Uhr. Beratungen finden regional statt, Entlastung für Angehörige inklusive. Jetzt informieren.

Zuhause gut versorgt: Menüservice im Westerwald

Der Menüservice („Essen auf Rädern“) richtet sich an ältere oder gesundheitlich eingeschränkte Menschen sowie entlastete Angehörige. Geliefert wird bequem bis an die Wohnungstür – auf Wunsch täglich warm oder als Tiefkühlpaket zur flexiblen Zubereitung. Die Auswahl erfolgt einfach per Menükatalog („à la carte“) mit vielfältigen Menüs – auch als Voll- und Schonkost oder für besondere Ernährungsbedürfnisse

Vorteile auf einen Blick

Essen auf Rädern: zuverlässig, planbar, direkt nach Hause

Flexibel wählen: tägliche Heißlieferung oder Wochenpaket (TK)

Individuelle Bedürfnisse: z. B. vegetarisch oder natriumreduziert

Regional verankert: Service im gesamten Westerwaldkreis (u. a. Montabaur, Hachenburg, Bad Marienberg, Rennerod)

So läuft die Bestellung (3 Schritte)

Menüauswahl im Katalog/telefonisch treffen. Lieferart festlegen (täglich warm / wöchentlich TK). Lieferung bis an die Wohnungstür – ohne großen Planungsaufwand.

i DRK Westerwald DRK Westerwald

Hausnotruf: Sicherheit auf Knopfdruck – 24/7

Der Hausnotruf des DRK sorgt für schnelle Hilfe in Notlagen. Ein Funksender wird als Armband oder Kette getragen. Per Knopfdruck entsteht die Verbindung zur rund um die Uhr besetzten Notrufzentrale; hinterlegte Kontaktketten und Maßnahmen werden sofort eingeleitet. Optional erhältlich: Sturzmelder/Fallsensor, Schlüsselhinterlegung, mobile Varianten.

Für wen geeignet

Senioren, Alleinlebende, Menschen mit erhöhtem Gesundheitsrisiko oder nach Klinikaufenthalten – Ziel ist mehr Sicherheit zuhause und der Erhalt der Selbstständigkeit.

Kosten & Zuschüsse

Bei vorhandenem Pflegegrad kann die Pflegekasse die Kosten für den Hausnotruf bezuschussen. Das DRK berät zu Voraussetzungen und Antragstellung.

Stark im Doppel: Menüservice + Hausnotruf

Die Kombination aus regelmäßiger Essensversorgung und Notrufsystem bietet alltagspraktische Entlastung und mehr Sicherheit – besonders für Alleinlebende und Familien, die Unterstützung koordinieren.

FAQ (kurz & hilfreich)

Wie schnell ist Hilfe vor Ort?

Die Notrufzentrale reagiert sofort; je nach hinterlegter Maßnahme werden Angehörige, Pflegedienst oder Rettungsdienst alarmiert.

Gibt es Test- oder Kennenlernangebote beim Menüservice?

Viele DRK-Menüservices arbeiten mit Probierangeboten/Katalogbestellung; Details nennt der Kreisverband in der Beratung.

Brauche ich für den Hausnotruf einen Festnetzanschluss?

Nicht zwingend: Es sind auch GSM-basierte Lösungen möglich.

Beratung & Kontakt

Hausnotruf: Bundesweite DRK-Hotline 08000 365 000 oder Beratung über den DRK Kreisverband Westerwald (Westerburg).

Menüservice: Informationen und Bestellung über den DRK Westerwald (Menüservice-Seite) – inklusive Menükatalog und Lieferoptionen.