DRK Westerwald: Menüservice & Hausnotruf – sicher zuhause

Zuhause gut versorgt: Menüservice im Westerwald
Der Menüservice („Essen auf Rädern“) richtet sich an ältere oder gesundheitlich eingeschränkte Menschen sowie entlastete Angehörige. Geliefert wird bequem bis an die Wohnungstür – auf Wunsch täglich warm oder als Tiefkühlpaket zur flexiblen Zubereitung. Die Auswahl erfolgt einfach per Menükatalog („à la carte“) mit vielfältigen Menüs – auch als Voll- und Schonkost oder für besondere Ernährungsbedürfnisse
Vorteile auf einen Blick
- Essen auf Rädern: zuverlässig, planbar, direkt nach Hause
- Flexibel wählen: tägliche Heißlieferung oder Wochenpaket (TK)
- Individuelle Bedürfnisse: z. B. vegetarisch oder natriumreduziert
- Regional verankert: Service im gesamten Westerwaldkreis (u. a. Montabaur, Hachenburg, Bad Marienberg, Rennerod)
So läuft die Bestellung (3 Schritte)
- Menüauswahl im Katalog/telefonisch treffen.
- Lieferart festlegen (täglich warm / wöchentlich TK).
- Lieferung bis an die Wohnungstür – ohne großen Planungsaufwand.
Hausnotruf: Sicherheit auf Knopfdruck – 24/7
Der Hausnotruf des DRK sorgt für schnelle Hilfe in Notlagen. Ein Funksender wird als Armband oder Kette getragen. Per Knopfdruck entsteht die Verbindung zur rund um die Uhr besetzten Notrufzentrale; hinterlegte Kontaktketten und Maßnahmen werden sofort eingeleitet. Optional erhältlich: Sturzmelder/Fallsensor, Schlüsselhinterlegung, mobile Varianten.
Für wen geeignet
Senioren, Alleinlebende, Menschen mit erhöhtem Gesundheitsrisiko oder nach Klinikaufenthalten – Ziel ist mehr Sicherheit zuhause und der Erhalt der Selbstständigkeit.
Kosten & Zuschüsse
Bei vorhandenem Pflegegrad kann die Pflegekasse die Kosten für den Hausnotruf bezuschussen. Das DRK berät zu Voraussetzungen und Antragstellung.
Stark im Doppel: Menüservice + Hausnotruf
Die Kombination aus regelmäßiger Essensversorgung und Notrufsystem bietet alltagspraktische Entlastung und mehr Sicherheit – besonders für Alleinlebende und Familien, die Unterstützung koordinieren.
FAQ (kurz & hilfreich)
Wie schnell ist Hilfe vor Ort?
Die Notrufzentrale reagiert sofort; je nach hinterlegter Maßnahme werden Angehörige, Pflegedienst oder Rettungsdienst alarmiert.
Gibt es Test- oder Kennenlernangebote beim Menüservice?
Viele DRK-Menüservices arbeiten mit Probierangeboten/Katalogbestellung; Details nennt der Kreisverband in der Beratung.
Brauche ich für den Hausnotruf einen Festnetzanschluss?
Nicht zwingend: Es sind auch GSM-basierte Lösungen möglich.
Beratung & Kontakt
Hausnotruf: Bundesweite DRK-Hotline 08000 365 000 oder Beratung über den DRK Kreisverband Westerwald (Westerburg).
Menüservice: Informationen und Bestellung über den DRK Westerwald (Menüservice-Seite) – inklusive Menükatalog und Lieferoptionen.