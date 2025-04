Doppeltes Jubiläumsjahr im Römerbergwerk Meurin

2025 wird im Römerbergwerk Meurin bei Kretz gleich doppelt gefeiert. Denn neben dem 25-jährigen Bestehen des Besucherbergwerks gibt es auch das 10-jährige Bestehen der Antiken Technikwelt zu feiern. Anlässlich des doppelten Jubiläums findet am 4. Mai ein Themen- und Familientag mit einem bunten Mitmachprogramm statt.

25 Jahre Römerbergwerk Meurin

Als sich am 15. März die Tore das erste Mal nach der Winterpause wieder für Besucher öffneten, startete im Römerbergwerk Meurin offiziell die 25. touristische Saison. Besucher haben endlich wieder die besondere Gelegenheit, das ehemals unter Tage liegende Bergwerk bei Tageslicht und sogar aus der Vogelperspektive zu bewundern.

Doch wie wurde aus dem unter Tage liegenden Tuffsteinbruch das Römerbergwerk, wie wir es heute kennen? Vor ca. 2.000 Jahren haben römische Bergarbeiter hier, ganz in der Nähe vom heutigen Ort Kretz, den vulkanischen Tuffstein für zahlreiche Bauvorhaben abgebaut. Wiederentdeckt wurde das Bergwerk jedoch erst Mitte des 20. Jahrhunderts durch den modernen Bimsabbau. Nachdem die bis zu fünf Meter hohe Bimsschicht über dem Stollensystem abgetragen war, legten Archäologen Ende der 90er-Jahre das Bergwerk frei. Nach dem Bau der schützenden Hallenkonstruktion wurde im Jahr 2000 die Eröffnung des Besucherbergwerks gefeiert, ein Jahr später folgte die erste touristische Saison. Seitdem versetzt das Römerbergwerk Besucher nicht zuletzt aufgrund der noch gut sichtbaren Abbauspuren im weichen Vulkangestein ins Staunen.

10 Jahre Antike Technikwelt

Seit 2015 ist das Römerbergwerk Meurin um eine Attraktion reicher: Die Antike Technikwelt im direkt angrenzenden Außenbereich macht die erstaunlichen Handwerkstechniken der Römer für Besucher hautnah erlebbar. An über zehn Stationen und Werkstätten bieten sich seit zehn Jahren authentische Einblicke in den Arbeitsalltag römischer Bergarbeiter. Zu sehen gibt es unter anderem einen römischen Baukran, eine byzantinische Steinsäge sowie eine Schmiedehütte.

Die Arbeit mit dem vulkanischen Tuffstein vor fast 2.000 Jahren kann in der Antiken Technikwelt besonders gut im Rahmen der offenen Führungen erfahren werden. Denn dann haben Besucher die Möglichkeit, einzelne Stationen unter Anleitung selbst auszuprobieren und hautnahe Einblicke in das Leben rund um den römischen Tuffsteinbruch zu erhalten.

Offene Führungen in der Antiken Technikwelt: Vom 06.04.2025 bis Ende Oktober jeden Mittwoch, Sonntag und an Feiertagen (ausgenommen Karfreitag), jeweils von 11 bis 16 Uhr*

*Hinweis: Bei Regenwetter kann es evtl. zu Ausfällen kommen. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig telefonisch: 02632 98750

Jubiläumsfest: Themen- und Familientag

Am Sonntag, 4. Mai 2025 können Besucher des Römerbergwerk Meurin und der Antiken Technikwelt eine besondere Zeitreise zu den Römern der Osteifel unternehmen. Anlässlich des doppelten Jubiläumsjahrs findet unter dem Motto „Wir bauen einen Palast“ ein Themen- und Familientag statt. Die Besucher erwartet ein buntes Mitmachprogramm rund um römische Bau- und Vermessungstechniken. Kinder können einen Tag als römischer Steinmetz, Mosaikfliesenleger oder Lehmwandbauer erleben. Neben dem Kinderschminken erwartet die jungen Besucher außerdem ein Bogenschießstand, an dem sie ihr Können beweisen dürfen.

Der Betrieb des römischen Backofens und frisch gebackenes Stockbrot sind weitere Highlights der Veranstaltung. Für das leibliche Wohl ist mit einem kleinen Snack und Getränken gesorgt.

Themen- und Familientag „Wir bauen einen Palast“: Sonntag, 04.05.2025 von 10 bis 17 Uhr

Römerbergwerk Meurin – eine Attraktion des Vulkanparks

Das Römerbergwerk Meurin ist eines von insgesamt sieben Erlebniszentren des Vulkanparks in der Osteifel. Was gibt es noch Spannendes im Vulkanpark zu erleben?

Der Vulkanpark mit seinen modernen Info- und Erlebniszentren, Bergwerken und insgesamt 17 Landschaftsdenkmälern macht die heiße und feurige Entstehungsgeschichte der Eifel direkt am Ort des Geschehens erlebbar.

Neben dem Römerbergwerk Meurin hat auch der Lava-Dome inklusive Lavakeller in Mendig einen besonderen Grund zum Feiern – denn das Deutsche Vulkanmuseum begeistert bereits seit 20 Jahren seine Besucher.

Auch die Erlebniswelten Grubenfeld in Mayen, die Grube Bendisberg in Langenfeld und das Vulkanpark Infozentrum Plaidt/Saffig freuen sich in dieser Saison wieder auf zahlreiche Gäste. Mit dem Saisonstart des Geysir Andernach am 30. März haben nun sechs Vulkanpark-Einrichtungen wieder geöffnet. Das Bimsmuseum in Kaltenengers öffnet im Mai wieder seine Tore für Besucher.

Neu in diesem Jahr ist das Vulkanpark-Bonusheft: Besucher, die mehrere Vulkanpark-Einrichtungen besuchen und Stempeleinträge im Bonusheft sammeln, dürfen sich auf ein tolles Geschenk freuen. Wer mindestens fünf der sieben Museen und Bergwerke besucht, erhält eine „Goodie-Bag“, gefüllt mit Präsenten aus dem Vulkanpark. Die Bonushefte sind in allen Einrichtungen an der Kasse erhältlich.

Römerbergwerk Meurin, Nickenicher Straße, 56630 Kretz

Kontakt und weitere Informationen:

Vulkanpark GmbH

Tel.: 02632 98750