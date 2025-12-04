DIE WELT ZU GAST IN KOBLENZ

…und das zu erleben für weniger als für einen mittelguten Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt!

Stellen Sie sich vor, Sie machen eine Weltreise. So richtig global. Von China bis in die Schweiz, von Paris bis Patagonien und von Tschechien bis Äthiopien – nur eben ohne Jetlag, ohne Koffer, ohne den verzweifelten Blick auf Ihr Konto. Und jetzt die Überraschung: Das können Sie ab 15 € realisieren.

Ja. Fünfzehn. Dafür kriegen Sie sonst nicht mal ein Taxi vom Koblenzer Stadtzentrum zum Wallersheimer Kreisel – aber beim 4.Koblenzer Weihnachtscircus erleben Sie internationale Artisten, die physikalische Grundgesetze behandeln wie Vorschläge. Clowns, die ernst nehmen, dass Lachen ansteckender ist als jede Erkältung. Und eine Atmosphäre, die so weihnachtlich ist, dass sogar Chuck Norris kurz sentimental werden würde. Kurz.

Das Schöne: Nach dieser circensischen Weltreise schlafen Sie abends wieder in Ihrem eigenen Bett. Der Jetlag bleibt draußen im Zelt – vermutlich, weil er kein Ticket hatte.

Fazit: Wer Kultur verschenken will, statt wieder Socken zu riskieren: Tickets für den 4. Koblenzer Weihnachtscircus sind das perfekte Nikolaus- und Weihnachtsgeschenk. Vom 12.12.–31.12.2025 im Zeltpalast am Wallersheimer Kreisel. Ab 06.12.2025 auch direkt an der Circuskasse am Wallersheimer Kreisel