Wandern im Naturparadies:

Für Wanderfreunde bietet die Region eine einzigartige Kulisse. Vier Etappen des Premiumfernwanderweges Saar-Hunsrück Steig führen über saftig-grüne Wiesen, durch abwechslungsreiche und stille Waldlandschaften, idyllische Bachtäler, tiefe Schluchten und zu herrlichen Aussichtspunkten. Abgerundet wird das Wanderangebot durch vier „unverlaufbare“ Traumschleifen, die sich ebenfalls durch ihre Vielfalt und landschaftliche Schönheit auszeichnen: BurgStadt-Pfad, Dünnbach-Pfad, Masdascher Burgherrenweg und die Traumscheife Baybachklamm - Jeder dieser Premium Rundwege bietet etwas ganz Besonderes. So wurde die Traumschleife Masdascher Burgherrenweg 2018 zum schönsten Wanderweg Deutschlands gewählt. Die längste Kugelbahn Rheinland-Pfalz, finden Sie auf der Traumschleife Dünnbach-Pfad – ideal für Familien mit Kindern. Erkunden Sie den Wald auf der Traumschleife Burgstadt-Pfad, der durch den integrierten Klimawandel-Lehrpfad erlebbar wird. Für Abenteurer ist die Baybachklamm genau das Richtige: Auf schmalen Pfaden und seilgesicherten Kletterpassagen erkunden Sie das wunderschöne Baybachtal - den Grand Canyon des Hunsrücks.

Familienzeit:

Sie sind mit Kindern unterwegs? Freuen Sie sich auf das Traumschleifchen Junge Wald, das dieses Frühjahr eröffnet. Ein erlebnisreicher Rundwanderweg für die ganze Familie. Noch mehr Spaß verspricht ein Besuch im Tiererlebnispark Bell. Von Tiertrainings über Raubtierfütterungen bis hin zum Erlebniskino - hier kommen Groß und Klein auf ihre Kosten. Eine Mischung aus Nervenkitzel und Adrenalin bietet der nur wenige Kilometer entfernte Kletterwald in Kastellaun mit 6 spannenden Parcours. Besuchen Sie außerdem den 1,2 km langen, kostenlosen Barfußpfad oder testen Sie Ihre Geschicklichkeit am Erlebnisfeld Mannebach. Dies und vieles mehr gibt es in der Ferienregion für Familien zu entdecken – egal für was Sie sich entscheiden, der Spaß ist garantiert.

Erlebnis Geierlay:

Ein absolutes Highlight, das noch mehr Abenteuer verspricht und das Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten, ist ein Besuch der „Geierlay“ - Deutschlands schönster Hängeseilbrücke. Beim Überqueren der 360 m langen und 100 m hohen Hängeseilbrücke genießt man einen atemberaubenden Blick über die prächtigen Wälder des Hunsrücks - ein unvergessliches Erlebnis für alle Abenteuerlustigen und Naturliebhaber.

Radfahren durch Geschichte und Natur:

Für Radfahrer gibt es in und um Kastellaun ebenfalls einiges zu entdecken. Der Schinderhannes-Radweg und der Hunsrück-Mosel-Radweg führen durch die geschichtsträchtige Umgebung und bieten eindrucksvolle Erlebnisse. Einzigartig ist auch der Geierlay-Radweg, denn Deutschlands schönste Hängeseilbrücke lässt sich auch mit dem Fahrrad erkunden.

Historisches Flair in Kastellauns Altstadt:

Abseits der Naturerlebnisse begeistert die historische Altstadt Kastellauns mit ihrem charmanten Flair und der historischen Burg im Herzen des Städtchens. Mittelalterliche Architektur, gepflasterte Gassen und geschichtsträchtige Gebäude entführen Besucher in eine längst vergangene Zeit. Schlendern Sie durch die Straßen und lassen Sie sich von der Geschichte faszinieren. Genießen Sie die regionale Küche in den gemütlichen Restaurants und Cafés. Auch bei schlechtem Wetter gibt es viel zu entdecken - zum Beispiel die neue Sonderausstellung im Museum auf der Burg „Haus der regionalen Geschichte“. Erinnerungen an die Schulzeit werden wach. Begeben Sie sich auf eine Zeitreise und sehen Sie, wie sich die Schule im Laufe der Zeit verändert hat. Lernen Sie die Burgstadt bei den Erlebnisführungen mit unseren Gästeführern auf eine ganz andere Art und Weise kennen.