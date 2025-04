Hausnotruf

Mit unserem Hausnotruf-Service genießen Sie Sicherheit in Ihren eigenen vier Wänden–in jeder Situation. Sie bleiben selbstständig und flexibel im Alltag, während Sie jederzeit auf optimale Betreuung und schnelle Hilfe zählen können. Ein vertrauter Ansprechpartner steht Ihnen zur Seite, um Ihnen in Notfällen sofort Unterstützung zu bieten.

Die Installation des Hausnotrufs ist einfach, die Handhabung sicher und benutzerfreundlich. Unsere Grundleistungen umfassen eine 24-Stunden-Erreichbarkeit für Notrufe sowie die schnelle Verständigung von Angehörigen, Notarzt oder Pflegedienst. Zudem besteht die Möglichkeit einer Kostenübernahme durch die Pflegekasse oder einen sozialen Hilfeträger.

Wir stellen Ihnen die benötigten Geräte bereit, übernehmen die Installation und weisen Sie umfassend in die Nutzung ein. Selbstverständlich lässt sich unser Hausnotruf-Service mit zusätzlichen Leistungen individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. So erhalten Sie genau die Unterstützung, die Sie sich wünschen.

i Deutsches Rotes Kreuz

Sicherheit auf Knopfdruck

Tragen Sie den Hausnotruf-Sender jederzeit am Körper, damit Sie im Notfall sofort den Notrufknopf drücken können. Dadurch wird automatisch eine Sprechverbindung zur Hausnotrufzentrale hergestellt. Die Mitarbeitenden der Notrufzentrale erkennen Sie sofort, sprechen mit Ihnen und bieten direkte Unterstützung. Je nach Situation leiten sie weitere Maßnahmen ein, um schnellstmöglich Hilfe zu organisieren.

Schnelle Hilfe im Notfall

Liegt ein Notfall vor, ist ein Helferteam innerhalb kürzester Zeit bei Ihnen, um schnell und gezielt einzugreifen.

Ihr Funksender – zuverlässig und immer dabei

Die wasserdichten Sender ermöglichen es Ihnen, das Gerät auch beim Duschen oder Baden zu tragen. Zudem wird die Batterieladung kontinuierlich überwacht, sodass das System jederzeit einsatzbereit bleibt. Im Ernstfall meldet sich die DRK-Notrufzentrale umgehend bei Ihnen. Je nach Situation und Ihren individuellen Wünschen werden Angehörige, Freunde, Nachbarn, Ihr Hausarzt oder der Rettungsdienst informiert.

Einfache Installation, sofort betriebsbereit

Damit im Notfall alles reibungslos funktioniert, hinterlegen Sie zuvor die Namen und Telefonnummern Ihrer gewünschten Kontaktpersonen. Zusätzlich können Sie Ihre Wohnungsschlüssel beim DRK hinterlegen, sodass der Bereitschaftsdienst Ihnen jederzeit Zugang gewähren kann.

Die Basisstation, die lediglich einen Telefonanschluss und eine Steckdose benötigt, ergänzt Ihr vorhandenes Telefon. Sie ist kompakt, leicht zu bedienen und mit hinterleuchteten, taktilen Tasten ausgestattet. Ergänzt wird das System durch den Funksender, den Sie entweder als Armband oder als Kette tragen können.

Notrufe können auf drei Arten ausgelöst werden: über die Notruftaste an der Basisstation, den Funksender oder die spezielle 24-Stunden-Taste. Auch eine nachlassende Batteriespannung wird automatisch erkannt und an die Notrufzentrale gemeldet.

Technische Voraussetzungen

Für den Betrieb des Hausnotrufs benötigen Sie lediglich einen herkömmlichen Telefonanschluss und eine freie Steckdose. Die Installation durch unsere geschulten Techniker dauert nur wenige Minuten. Falls kein Telefonanschluss vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, ein GSM-Gerät zu nutzen.

i Deutsches Rotes Kreuz

Mehr Infos finden Sie HIER

Ansprechpartner

Herr Daniel Baumgärtner

Telefon Team Soziales: 0671 – 8 4444 212

Mail: hausnotruf@drk-kh.de

Rüdesheimer Straße 36-38