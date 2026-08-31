CUBE-Deals zum Saisonfinale!

Schaffe Platz für Neues.

Vorausschauende Käufer starten entspannt in die nächste Saison. Wer sich bereits im Herbst für ein neues Bike entscheidet, gewinnt dabei mehr als einen attraktiven Preis. Zum Saisonfinale gibt es bei Multicycle bis zu 30 % Rabatt auf alle verfügbaren CUBE Bikes des Modelljahres 2026 – aktuelle Modelle dieser Saison, die nun zu besonders attraktiven Konditionen erhältlich sind. Die verbleibenden Wochen der Radsaison lassen sich somit unmittelbar nutzen, um das neue Fahrrad kennenzulernen und noch einige Touren damit zu unternehmen. Anschließend kann es ohne Zeitdruck auf die nächste Saison warten. Wenn im Frühjahr die ersten warmen Tage zurückkehren, ist die Entscheidung längst getroffen. Während andernorts die Suche nach einem passenden Bike erst beginnt, steht das eigene bereits bereit.

Vor dem Hintergrund der saisonal schwankenden Nachfrage kann das ein entscheidender Vorteil sein: keine unnötige Suche zum Saisonstart, kein Warten auf das passende Modell und keine Frage, ob das gewünschte Bike zu diesem Zeitpunkt überhaupt verfügbar ist.

i Multicycle Fahrrad-Handels GmbH & Co. KG

Eine Marke. An 56 Standorten.

Als ausgewiesener CUBE Spezialist konzentriert sich Multicycle ausschließlich auf diese Marke und bietet deren gesamtes Fahrrad-Sortiment an. Von E-Bike und Mountainbike über Trekking- oder Citybikes bis hin zu Gravel Bikes und Rennrädern reicht die Auswahl. An 56 Standorten in Deutschland können die verschiedenen Modelle miteinander verglichen und Probe gefahren werden. Dazu kommt eine kompetente, persönliche Beratung vor Ort sowie der hauseigene Werkstatt-Service in jeder Filiale – vom ersten Termin bis weit über den Kauf hinaus bieten die Teams vor Ort ihre Hilfe an. Das Saisonfinale ist damit vor allem eine Frage des richtigen Zeitpunkts: Wer den Kauf auf die nächste Saison verschiebt, wartet. Wer ihn jetzt erledigt, kann den Herbst noch nutzen und im Frühjahr unmittelbar losfahren.

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Dein Fachhändler vor Ort

Ob du dein neues Lieblingsrad sofort in der Herbstsonne fahren willst oder dein Traumbike schon für die kommende Saison auswählst: Das Team aus dem CUBE Store Neuwied, Allensteiner Straße 21, ist deine Anlaufstelle, um dir das neue Rad zu gönnen, das zu deinen Vorstellungen passt. Die CUBE Experten begleiten dich von der ersten Beratung bis zur Abholung deines neuen Bikes. Unter der Woche begrüßt dich das Team vor Ort dienstags bis freitags von 9:30 bis 18 Uhr und am Samstag zwischen 9 und 15 Uhr.

Leasing & Finanzierung – Flexibilität, die zu deinem Leben passt

Dein Wunsch-CUBE ist schon gefunden, aber du möchtest die Investition flexibel gestalten? Multicycle macht es durch verschiedene Leasing- und Finanzierungsmodelle möglich, dein neues Bike direkt zu fahren und die Kosten bequem über monatliche Raten zu verteilen. Selbstständige können die Leasingraten unter bestimmten Voraussetzungen als Betriebsausgaben absetzen und steuerliche Vorteile nutzen, während Arbeitnehmer mit Dienstrad-Leasing ein hochwertiges Fahrrad oder E-Bike zu attraktiven Konditionen und steuerlich gefördert fahren können. Alle Informationen zum Thema Bike Leasing findest du auf multicycle.de.

CUBE Store Neuwied