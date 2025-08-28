After Work in Idar Oberstein: Sommer, Sound und gute Stimmung

Nach drei erfolgreichen Veranstaltungen geht das beliebte After Work Event in Idar auf dem Schleiferplatz am 4. September 2025 in die vierte Runde. Als Highlight und krönender Abschluss vor der Winterpause erwartet euch ein ganz besonderes Event: DJ KFR“ alias Flo Reidenbach, ein bekannter DJ aus der Region, wird für die passende musikalische Stimmung sorgen.

„Bei den After Work Events ist es uns wichtig, dass wir uns musikalisch breit aufstellen und immer wieder was Neues bieten, damit wir ein breites Publikum ansprechen können.“ sagt die Wirtschaftsförderung.

Bei chilligen Clubsounds, leckeren Cocktails und guter Stimmung kann noch mal richtig abgefeiert werden. Kommt vorbei, um den Feierabend gemeinsam ausklingen zu lassen, neue Kontakte zu knüpfen und eine unvergessliche Atmosphäre zu genießen. Wir freuen uns auf euch!

Entspannt in den Feierabend – das bietet das After Work Event mit Weinen vom Weinkonzept Stüber, Cocktails vom Eckstein und Gegrilltem von Edeka Lorenz. Mit dabei sind natürlich auch wieder die am Schleiferplatz ansässigen Gastronomen Brasserie und Brauhaus mit ihren kulinarischen Angeboten.

Den Sonnenuntergang mit einem Drink in der Hand, guter Musik im Ohr und netten Gesprächen in entspannter Umgebung genießen – der perfekte Treffpunkt für Kolleginnen, Kollegen, Freunde und alle, die den Sommerabend feiern möchten. Die Veranstaltungsreihe wird im Rahmen des Förderprogramms ‚Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren‘ von der städtischen Wirtschaftsförderung, dem Zentrenmanagement und dem Stadtmarketing Verein organisiert. Ein Abend, den man sich unbedingt im Kalender vormerken sollte.

DJ KFR alias Florian Reidenbach wird die vierte After Work Veranstaltung am 04.09.2025 in Idar musikalisch in Szene setzen und die Besucher mit zarten Ibiza House Beats in Urlaubsfeeling versetzen. Früher hat er sich bereits in der Techno- und House-Szene wohlgefühlt und schon in der Messe Idar-Oberstein und auch im Palacio Granada aufgelegt. Nach einer familiären Pause widmet er sich seit drei Jahren wieder seiner Passion und begleitet musikalisch unterschiedliche Veranstaltungen in der Region.

Mehr Infos unter www.djkfr.de.

13.09 Abschlussevent Citymood & Friends

Drei Jahre kreativer Ideen, engagierter Aktionen und einem gemeinsamen Ziel, die Innenstädte Idar und Oberstein lebendiger und attraktiver zu gestalten liegen hinter uns. Im September 2022 erfolgte der Startschuss für das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ zu dem Idar-Oberstein mit dem Projekttitel „vernetzt und digital“ teilgenommen hat. Dafür wurde unter dem Namen Citymood ein Zentrenmanagement eingerichtet, das die Akteure der städtischen Wirtschaftsförderung auch als Schnittstelle zwischen Verwaltung und Handel, Gastronomie sowie den Bürgerinnen und Bürgern unterstützt hat. In der Zeit wurden viele Projekte realisiert, die das Stadtbild auf vielfältige Weise belebt haben. Ob farbenfrohe Blumendekorationen, gründliche Reinigungsaktionen, stimmungsvolle After-Work-Events oder unter dem Motto „Pimp-My-City“ attraktive Selfie-Points. Mit den finanziellen Mitteln aus dem Bundesprogramm konnte auch ein Pop-up-Store angemietet werden.

Vor dem Ende des Bundesprogramms gibt es unter dem Motto „Citymood & Friends“ ein großes Abschlussfest. Am 13.09.2025 ab 14 Uhr verwandelt sich die Idarer Fußgängerzone in eine fröhliche Festmeile für Groß und Klein, mit kreativen Mitmachaktionen für Familien, Auftritten von Kindern für Kinder und leckerem Essen und Getränken, Zaubershow mit Jakob Mathias, Livemusik.