Bereits bei ihrem letzten Auftritt in Mayen begeisterten sie das Publikum mit ihrer außergewöhnlichen Mischung aus Stimmkunst und Humor. Jetzt kehrt das vielfach ausgezeichnete A-cappella-Trio „Muttis Kinder“ am 06. Juni zurück auf die Hauptbühne der Burgfestspiele Mayen und verspricht erneut einen Abend voller Überraschungen.

Schon 2025 zogen die drei Ausnahmekünstler ein Publikum aus ganz Deutschland nach Mayen. Manch einer nahm weite Wege auf sich, um das Trio live zu erleben – kein Wunder, denn ihre Konzerte sind sonst oft frühzeitig ausverkauft. Selbst die Bühne schien damals ihren eigenen Zauber zu entfalten: Ein Vogel gesellte sich spontan dazu und wurde kurzerhand Teil der Show. Was wohl dieses Mal passiert?

Seit über 20 Jahren stehen Claudia Graue, Marcus Melzwig und Christopher Nell gemeinsam auf der Bühne. Kennengelernt während ihres Schauspielstudiums, gründeten sie 2004 ihr Vokalensemble. Heute gehören sie zu den erfolgreichsten und originellsten A-cappella-Acts im deutschsprachigen Raum und sind international gefragt (https://muttiskinder.com/).

Das Besondere: „Muttis Kinder“ verwandeln bekannte Songs in völlig neue Klangwelten. Mit nichts als ihren Stimmen erschaffen sie komplette Arrangements, imitieren Instrumente und entwickeln dabei kleine musikalische Geschichten voller Witz, Tiefe und überraschender Wendungen. Jeder Song wird zur Szene, jede Szene zum Erlebnis – mal berührend, mal urkomisch, immer einzigartig.

Genau diese Mischung aus virtuoser Gesangskunst und feinsinnigem Witz macht ihre Auftritte so unverwechselbar. In der besonderen Atmosphäre der Burgfestspiele entfaltet sich daraus ein Abend, der weit über ein klassisches Konzert hinausgeht.

Nach Auftritten auf renommierten Bühnen und Festivals in Berlin und Oberhausen kommen sie diesen Sommer nach Mayen zurück.

Wer dieses außergewöhnliche Trio live erleben möchte, sollte sich frühzeitig Tickets sichern. Für das Publikum in der Region bietet sich am 6. Juni um 19:00 Uhr an der Herz-Jesu-Kirche die seltene Gelegenheit, ein international gefragtes Ensemble hautnah unter freiem Himmel zu erleben.

Karten gibt es online unter www.burgfestspiele-mayen.de, per Mail an tickets@touristikcenter-mayen.de, per Telefon unter der 02651 494942 und bei der Vorverkaufsstelle der Burgfestspiele Mayen im Reisebüro Bell, Rosengasse 5 in Mayen.