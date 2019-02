„Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn“, sagte der als Entlastungszeuge gehörte Hausmeister über den Angeklagten, den er vor 40 Jahren in einer saarländischen Wandervogelgruppe kennenlernte. Diese Aufspaltung in zwei Lager wurde auch in einer Verhandlungspause deutlich. „Mir wurde zugetragen“, so Richter Martin Böhm an die zahlreich erschienenen Zuschauer gewandt, „dass es im Gerichtssaal zu Zwischenfällen gekommen ist … Das lässt das Gericht nicht zu, auch wenn es sich lediglich um Worte handelt.

Benehmen Sie sich bitte alle. Zur Urteilsverkündung - gleich welcher Art sie sein wird - werden wir die Wachtmeister hinzuziehen.“ lsp

