Mutig und geistesgegenwärtig hat die zwölfjährige Maide Sönmez in einem Westerwälder Schwimmbad eine Heldentat vollbracht. Im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert sie sich noch einmal jenen Tag im August.
Maide Sönmez ist eine Heldin: Im jungen Alter von zwölf Jahren hat sie einem siebenjährigen Jungen in einem Schwimmbad das Leben gerettet. Dafür wurde die Schülerin jetzt von der Polizei Hachenburg geehrt. Wir haben mit dem Mädchen, das mit seinen Eltern und seinen drei jüngeren Geschwistern in Hessen wohnt, über seine großartige Rettungstat gesprochen.