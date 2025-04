Ohne Leiden und Sterben keine Auferstehung und keine österliche Freude: In diesem Spannungsfeld bewegte sich das Passionskonzert in der Abteikirche Marienstatt mit Organist Joachim Weller und Bariton Michael Marz.

Ein Passionskonzert zu gestalten, das ist heutzutage keine leichte Aufgabe mehr. Zum einen gebietet es der Respekt vor dem Leidensweg Jesu, den Fokus auf Werke mit eher verhaltenem Charakter zu richten. Zum anderen sehnen sich gerade in diesen politisch angespannten Wochen viele Menschen nach freudvoller, ermutigender Musik und weichen lieber auf andere Zerstreuungen aus, wenn das angekündigte Programm zu schwermütig erscheint.

Eine maßvolle Mischung aus beiden musikalischen Genres wäre da eine gute Wahl – und genau die trafen der Bariton Michael Marz und der Organist Joachim Weller bei ihrem vorösterlichen Gastspiel in der Abtei Marienstatt. In seiner Begrüßung hatte Frater Gregor Brandt bereits angekündigt, dass Texte und Musik die Tiefe und zugleich das Licht von Tod und Auferstehung hörbar machen würden. Er hatte nicht zu viel versprochen, denn das Programm erwies sich als detailreich und fand in seiner Konzeption die richtige Balance zwischen Unterhaltung und Kontemplation.

Domkantor aus Speyer kehrt für Auftritt in seine Wäller Heimat zurück

Was die Stammkundschaft unter den Konzertbesuchern besonders freute, war das Wiedersehen mit Joachim Weller, der aus dem Westerwalddorf Steinebach/Sieg stammt, seit 2015 Domkantor in Speyer ist und in dieser Funktion auch die Speyerer Domsingknaben leitet. Ihm zur Seite stand mit Michael Marz ein in Speyer ansässiger Gesangssolist, der umfassend ausgebildet und in unterschiedlichen sängerischen Gefilden unterwegs ist. Davon konnten sich die rund 150 Zuhörer im Verlauf des Nachmittags durchaus überzeugen.

Den roten Faden bildete Charles Villiers Stanfords Komposition „Bible Songs and Six Hymns op 113“, die textlich dem „Buch der Psalmen“ sowie den alttestamentarischen Büchern Jesus Sirach und Jesaja entstammen und in ihrer musikalischer Gestik und Struktur eher Miniaturkantaten als Liedern ähneln. Mit den beiden eröffnenden Stücken „A Song of Peace“ und „A Song of Trust“ gab Michael Marz ein beachtliches Debüt als biblischer „Erzähler“ – eine Rolle, die er später auch in den Sätzen „A Song of Wisdom“, „A Song of Freedom“ und (als stimmgewaltiges Konzertende) „A Song of Battle“ ausfüllte.

Arie stimmt das Publikum zuversichtlich

Dazwischen tummelte sich eine Fülle von Kleinodien. Da war die ergreifende Arie „Mache dich, mein Herze, rein“; ein Juwel aus Johann Sebastian Bachs „Matthäuspassion“. Da waren die Sätze „Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh“ und „O Tod, wie bitter bist du“ aus den „Vier ernsten Gesängen“ von Johannes Brahms. Da gab es César Francks anrührendes Werk „Panis angelicus“, aber auch die gefühlvollen Stücke „Noctes surgentes“, „Vater unser“ und „Nachtgebet“ aus der Feder des Romantikers Josef Gabriel Rheinberger. Veredelt wurde Michael Marz´ Kunstfertigkeit letztlich durch die zuversichtlich stimmende Arie „Sei stille dem Herrn“ aus dem Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Und Joachim Weller? Der erwies sich nicht nur als aufmerksamer und virtuoser Begleiter, nein, er brachte mit dem majestätischen „March héroique“ von Alfred Herbert Brewer und dem „Scherzo“ aus Horatio W. Parkers „Five Sketches“ (beides für Orgel solo) auch das besagte Quäntchen Schwung, Keckheit und Lebensfreude ins Programm. Das Publikum dankte den Künstlern mit herzlichem Applaus für die Konzertstunde und durfte mit dem „Ave Maria“ von Josef Gabriel Rheinberger in der Fassung für Gesang und Orgel dann noch eine emotionale, geschmackvoll musizierte Zugabe genießen.

Kompliment an die beiden Musiker

Am Ende hatten sich dann alle Intentionen erfüllt. Zum einen war es gelungen, die Leidensgeschichte Christi im geschützten, sakralen Ambiente der Abtei erlebbar werden zu lassen. Zum anderen hatten die fröhlichen Intermezzi dafür gesorgt, dass das Publikum in Vorfreude auf das Osterfest in den Frühlingssonnenschein hinausging. Dafür gebührt den beiden Musikern ein großes Kompliment.