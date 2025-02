Doppelschichten im Westerwald Zwischen Karneval und Wahl passt keine Mütze Schlaf 23.02.2025, 15:00 Uhr

i Der Möhnenclub Klatschmohn ist ein Hingucker beim Nentershausener Nachtumzug: Mittendrin Vorsitzende Daniela Klaus, die am Wahlsonntag als Erste Ortsbeigeordnete Dienst im Wahllokal versieht. Markus Müller

Dieser Wahltermin kann nur von Menschen festgelegt worden sein, die mit Fastnacht nichts am Hut haben. Darin sind sich Wäller Karnevalisten einig. Viele von ihnen erleben am Wahlsonntag, dass ihre verschiedenen Ehrenämter kollidieren.

Fast nahtlos ist am Wochenende in manchen Westerwälder Gemeinden die Fastnachtsfeier in den Wahlsonntag übergegangen. Zum Beispiel in Nentershausen: Daniela Klaus ist dort Vorsitzende des Möhnenclubs, der nach dem umwerfenden Nachtumzug am Samstagabend zu einer zünftigen After-Zug-Party eingeladen hatte.

