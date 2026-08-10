Baum reißt Stromleitung runter Zwischen Hilgert und der A48 brennt der Wald Katrin Maue-Klaeser 10.08.2026, 17:30 Uhr

i Neben den örtlichen Feuerwehren und dem Waldbrandzug Nord des Westerwaldkreises war auch der Polizeihubschrauber, umfunktioniert zum Löschhubschrauber, an dem Einsatz bei Hilgert beteilgt. Birgit Piehler

Großeinsatz für die Westerwälder Feuerwehren: Seit 14.15 Uhr brennt beim Industriegebiet Hilgert der Wald. Auslöser des Feuers war laut Einsatzleitung ein umstürzender Baum, der eine Stromleitung heruntergerissen hat.

Ein Waldbrand bei Hilgert fordert am Montag die Feuerwehren des Westerwaldkreises. Ein Baum, der nahe dem dortigen Industriegebiet eine Stromleitung heruntergerissen hat, ist als Auslöser ausgemacht, wie Carolin Faller als Ansprechpartnerin seitens der Technischen Einsatzleitung des Kreises, auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.







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