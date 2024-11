Autor Ulrich Schneider nähert sich dem medial zurzeit viel beachteten Tier in heimischen Wäldern Zwischen Furcht und Faszination: Neues Buch über den Wolf in Obermörsbach vorgestellt Rolf-Dieter Rötzel 21.10.2024, 20:00 Uhr

i Im ehrwürdigen Enders-Fachwerkhaus in Obermörsbach stellte Ulrich Schneider (vordere Reihe, Mitte) sein neues Werk „Wolfsjagd“ vor. Foto: Rolf-Dieter Rötzel

Niedermörsbach/Selbach. Zum zweiten Mal in sechs Monaten bot das in der Mittelstraße in Obermörsbach stehende altehrwürdige Enders-Fachwerkhaus mit seiner über 300-jährigen Geschichte das passende Ambiente für die Vorstellung eines weiteren Buches von Ulrich Schneider aus Selbach-Brunken.

Anfang Mai fanden „Die ersten Siedler von Mörsbach“ Lob und Anerkennung, am vergangenen Samstagnachmittag war es Schneiders neuestes, eindrucksvolles Werk „Wolfsjagd“, das große Beachtung und Beifall fand. Es handelt sich dabei um eine umfangreiche und detaillierte Dokumentation über den Wolf mit dessen Wesens- und Verhaltensmerkmalen bis hin zur Aufnahme des in der Fabelwelt als Isegrim bekannten Tieres in zahlreiche Märchen sowie mit ihm ...

