Windpark Haiderbachhöhe
Zweites Windrad ist montiert: Arbeiten im Zeitplan
Mittlerweile ist auch das zweite Windrad im Windpark Haiderbachhöhe vollständig errichtet. Die Arbeiten liegen im Zeitplan.
Mittlerweile ist auch das zweite Windrad im Windpark Haiderbachhöhe vollständig errichtet. Die Arbeiten liegen im Zeitplan.
Stefan Heuer/BayWa r.e.

Zwei der drei Windräder auf der Haiderbachhöhe sind bereits fertig montiert. Die Arbeiten im Wald bei Ransbach-Baumbach liegen im Zeitplan. Die dritte Anlage soll Ende Oktober folgen, Strom könnte der Windpark im Dezember liefern.

Lesezeit 2 Minuten
Beim Bau des Windparks Haiderbachhöhe ist ein weiterer wichtiger Schritt geschafft: Zwei der drei geplanten Windenergieanlagen sind inzwischen vollständig errichtet. Die Windräder WEA 06 und WEA 02 stehen bereits. Als Nächstes soll die mittlere Anlage WEA 03 folgen.
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