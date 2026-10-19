Windpark Haiderbachhöhe Zweites Windrad ist montiert: Arbeiten im Zeitplan Camilla Härtewig 19.10.2026, 10:00 Uhr

i Mittlerweile ist auch das zweite Windrad im Windpark Haiderbachhöhe vollständig errichtet. Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Stefan Heuer/BayWa r.e.

Zwei der drei Windräder auf der Haiderbachhöhe sind bereits fertig montiert. Die Arbeiten im Wald bei Ransbach-Baumbach liegen im Zeitplan. Die dritte Anlage soll Ende Oktober folgen, Strom könnte der Windpark im Dezember liefern.

Beim Bau des Windparks Haiderbachhöhe ist ein weiterer wichtiger Schritt geschafft: Zwei der drei geplanten Windenergieanlagen sind inzwischen vollständig errichtet. Die Windräder WEA 06 und WEA 02 stehen bereits. Als Nächstes soll die mittlere Anlage WEA 03 folgen.







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