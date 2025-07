Im Berufsverkehr durch Hachenburg brauchten Verkehrsteilnehmer am Montagmorgen gute Nerven: Denn aufgrund einer neuen Vollsperrung auf der L281 von der Schneidmühle in Richtung Westerburg gab’s zum Ferienbeginn zusätzliche Behinderungen.

Seit rund einem Jahr ist die B414 auf dem Teilstück zwischen der Schneidmühle bei Hachenburg und Nister wegen des dreispurigen Ausbaus voll gesperrt. Diese Sperrung führt seither zu einer spürbaren Mehrbelastung des Verkehrs in der Hachenburger Innenstadt – besonders zu den Stoßzeiten. Seit diesem Montag ist nun auch ein Teilstück der L281 von der Schneidmühle in Richtung Westerburg wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn für zwei Wochen voll gesperrt. Wie Verkehrsteilnehmer unserer Zeitung berichten, führte dies im Berufsverkehr am ersten offiziellen Ferientag zu massiven Behinderungen in der Löwenstadt. Manche Beobachter sprechen gar von Chaos – vor allem im Bereich Borngasse.

Denn das steile Straßenstück Borngasse zwischen der Zuwegung zum Hachenburger Krankenhaus (am Kreisel Hotel Hormann) und der Kreuzung zwischen Burggarten und Schloss ist Teil der offiziellen Umleitung des Verkehrs aus und in Richtung Westerburg. Doch es scheint nicht allein das erhöhte Verkehrsaufkommen gewesen zu sein, das am Montagmorgen zu den hohen Belastungen führte, sondern auch eine fehlerhafte Umleitungsbeschilderung in der Stadt.

i Irreführung: Die Umleitung Richtung Westerburg führt von der Leipziger Straße in Hachenburg aus nicht, wie auf dem Schild angegeben, über die rechtsabknickende Vorfahrtsstraße, sondern eigentlich nach links über die Borngasse Richtung Alpenrod. Nadja Hoffmann-Heidrich

Denn wer aus Richtung Neumarkt über den Alexanderring kommt, der wird per Schild darauf hingewiesen, dass die Umleitungsstrecke nach Westerburg der dort links abknickenden Vorfahrt folgt – doch das ist eben genau der reguläre Weg. Die Verkehrsteilnehmer werden somit genau in die Baustelle beziehungsweise die Sperrung geführt. Dasselbe Bild aus der Gegenrichtung: Wer von der Schneidmühle kommend, am Landschaftsmuseum vorbei, nach Hachenburg einfährt, wird auf Höhe der Grundschule am Schloss in der Leipziger Straße darauf hingewiesen, dass die Umleitung über die rechtsabknickende Vorfahrtsstraße Richtung Neumarkt führe – statt nach links über die Borngasse Richtung Alpenrod.

Straße nach Gehlert ist ebenfalls gesperrt

i Seit Montag kann Gehlert von Hachenburg aus nicht mehr angefahren werden. Der Grund sind Erschließungsarbeiten in einem Neubaugebiet in der Ortsgemeinde. Bis zum Ende der Sommerferien ist Gehlert nur über Steinebach und Langenbaum erreichbar. Nadja Hoffmann-Heidrich

Langsam wird’s eng mit den Wegen von und nach Hachenburg: Denn seit diesem Montag ist auch die Strecke zwischen der Löwenstadt und Gehlert gesperrt. Der Grund dafür sind Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet „Auf den Drieschern II“. Die Ortseinfahrt Gehlert ist ab dem Friedhofsparkplatz dicht. Bis zum Ende der Sommerferien kann Gehlert nur über die Ortschaften Steinebach und Langenbaum angefahren werden.