Keine weitere Baustelle Zweite Himmelfeld-Brücke in Montabaur ist schon saniert Thorsten Ferdinand 17.04.2026, 10:00 Uhr

i Die Brücke an der Ecke Am Himmelfeld/Neptunstraße wurde bereits saniert. Die Schäden am Bauwerk waren deutlich geringer als in der Brackleystraße. Thorsten Ferdinand

Seit mehr als einem Jahr ist die südliche Brücke zum Montabaurer Himmelfeld gesperrt. Die Sanierung ist deutlich aufwendiger als zunächst gedacht. Ähnliches müssen Verkehrsteilnehmer im Falle der nördlichen Brücke allerdings nicht befürchten.

Seit Monaten sorgen Bauarbeiten an der Brücke in der Montabaurer Brackleystraße für Verkehrsbehinderungen. Nun haben Autofahrer die Sorge geäußert, dass es im Anschluss mit der nördlichen Brücke zum Himmelfeld weitergehen könnte. Auch diese überquert die B49/B255 unweit der A3-Anschlussstelle Montabaur.







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