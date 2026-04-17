Keine weitere Baustelle
Zweite Himmelfeld-Brücke in Montabaur ist schon saniert
Die Brücke an der Ecke Am Himmelfeld/Neptunstraße wurde bereits saniert. Die Schäden am Bauwerk waren deutlich geringer als in d
Die Brücke an der Ecke Am Himmelfeld/Neptunstraße wurde bereits saniert. Die Schäden am Bauwerk waren deutlich geringer als in der Brackleystraße.
Thorsten Ferdinand

Seit mehr als einem Jahr ist die südliche Brücke zum Montabaurer Himmelfeld gesperrt. Die Sanierung ist deutlich aufwendiger als zunächst gedacht. Ähnliches müssen Verkehrsteilnehmer im Falle der nördlichen Brücke allerdings nicht befürchten. 

Lesezeit 1 Minute
Seit Monaten sorgen Bauarbeiten an der Brücke in der Montabaurer Brackleystraße für Verkehrsbehinderungen. Nun haben Autofahrer die Sorge geäußert, dass es im Anschluss mit der nördlichen Brücke zum Himmelfeld weitergehen könnte. Auch diese überquert die B49/B255 unweit der A3-Anschlussstelle Montabaur.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren