Nicht geparkt, trotzdem soll eine Frau insgesamt 70 Euro für unerlaubtes Parken bezahlen – so geschehen in Hachenburg. Wir berichten, was passiert ist.
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Der Ärger um Parkplätze reißt nicht ab: Hatte erst vor wenigen Tagen ein Fall in Montabaur für Aufsehen gesorgt, hat sich nun eine Frau aus Gehlert (ihren Namen möchte sie nicht öffentlich nennen) bei uns gemeldet, die nach der Nutzung des Parkplatzes am Lidl in Hachenburg zweimal Post mit Zahlungsaufforderungen von der Betreiberfirma Parkdepot aus München erhalten hat.