Ärger in Hachenburg Zweimal kurzes Befahren der Parkfläche kostet 70 Euro Nadja Hoffmann-Heidrich 16.04.2026, 19:00 Uhr

i Die untere Einfahrt zum Lidl-Parkplatz in Hachenburg von der Koblenzer Straße aus: An dem Mast hängt eine Tafel des Betreibers Parkdepot mit der Nutzungsordnung der Parkfläche. Im Vorbeifahren ist die klein gedruckte Schrift jedoch nicht oder nur kaum zu lesen. Nadja Hoffmann-Heidrich

Nicht geparkt, trotzdem soll eine Frau insgesamt 70 Euro für unerlaubtes Parken bezahlen – so geschehen in Hachenburg. Wir berichten, was passiert ist.

Der Ärger um Parkplätze reißt nicht ab: Hatte erst vor wenigen Tagen ein Fall in Montabaur für Aufsehen gesorgt, hat sich nun eine Frau aus Gehlert (ihren Namen möchte sie nicht öffentlich nennen) bei uns gemeldet, die nach der Nutzung des Parkplatzes am Lidl in Hachenburg zweimal Post mit Zahlungsaufforderungen von der Betreiberfirma Parkdepot aus München erhalten hat.







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