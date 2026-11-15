Glück im Unglück für zwei Autofahrer am Sonntagmorgen: Nach einem Frontalzusammenstoß auf der B255 bei Hellenhahn-Schellenberg konnten beide ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
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Bei einem Frontalunfall zwischen zwei Pkw am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr auf der B255 nahe der Ortslage Hellenhahn-Schellenberg hat ein Beteiligter mittelschwere Verletzungen, der weitere Beteiligte leichte Verletzungen erlitten. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, die Unfallaufnahme läuft noch, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.