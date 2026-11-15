Pkw stoßen frontal zusammen Zwei Verletzte nach Unfall auf der B255 im Westerwald Michael Fenstermacher 15.11.2026, 12:16 Uhr

i Nach einem Frontalufall auf der B255 bei Hellenhahn-Schellenberg kam eines der beteiligten Fahrzeuge auf dem Dach zum Liegen. Florian Fries

Glück im Unglück für zwei Autofahrer am Sonntagmorgen: Nach einem Frontalzusammenstoß auf der B255 bei Hellenhahn-Schellenberg konnten beide ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Bei einem Frontalunfall zwischen zwei Pkw am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr auf der B255 nahe der Ortslage Hellenhahn-Schellenberg hat ein Beteiligter mittelschwere Verletzungen, der weitere Beteiligte leichte Verletzungen erlitten. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, die Unfallaufnahme läuft noch, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.







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