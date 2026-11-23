47-Jähriger löst Kollision aus Zwei Verletzte nach Unfall auf B54 bei Stein-Neukirch Michael Fenstermacher 23.11.2026, 17:10 Uhr

i Mit schwerem Rettungsgerät befreite die Feuerwehr einen eingeklemmten Fahrer aus seinem Fahrzeug. Florian Fries/Feuerwehr VG Rennerod

Bei eisigen Temperaturen hat sich am frühen Montagmorgen ein Vorfahrtunfall auf der B54 in der Höhenlage bei Stein-Neukirch ereignet. Die Feuerwehr befreite einen 47-Jährigen aus seinem Auto. Die Polizei nennt nun Details zum Unfallhergang.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B54 nahe Stein-Neukirch an der Einmündung der L296 haben am frühen Montagmorgen zwei Autofahrer schwere Verletzungen erlitten. Am späten Nachmittag nannte die Polizei Westerburg Details zum Unfallhergang. Demnach war eine 66-jährige Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis mit ihrem Pkw in Richtung Siegen unterwegs, als ein 47-Jähriger aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein, von der L296 aus Richtung Bretthausen auf die B54 ...







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