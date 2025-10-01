Beide Fahrer eingeklemmt Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf L304 bei Maxsain 01.10.2025, 21:49 Uhr

i Die Feuerwehr musste die Fahrer aus ihren Fahrzeugen befreien. Ralf Steube

Ein schwerer Unfall auf der L304 führte am Mittwochnachmittag zu einer stundenlangen Vollsperrung zwischen Maxsain und Freilingen. Am Abend gab die Polizei weitere Details zum Ablauf bekannt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L304 zwischen Maxsain und Freilingen wurden am Mittwochnachmittag zwei Männer schwer verletzt. Die beiden Autofahrer waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Wie die Polizeiinspektion Montabaur am Abend mitteilte, besteht aber wohl keine Lebensgefahr.







Artikel teilen

Artikel teilen