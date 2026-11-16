Ein Transporter und ein Pkw sind auf der B49 bei Neuhäusel zusammengestoßen. Die beiden Beteiligten erlitten so schwere Verletzungen, dass sie zum Unfallhergang keine Angaben machen konnten. Ein Gutachter ist eingeschaltet.
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Bei einem Verkehrsunfall auf der B49 in Höhe Neuhäusel haben die beiden beteiligten Fahrer am frühen Samstagmorgen schwere Verletzungen erlitten. Gegen 3.30 Uhr stießen dort ein Transporter und ein Pkw frontal zusammen. Der Autofahrer war laut Polizei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.