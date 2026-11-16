Pkw-Fahrer war eingeklemmt Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf B49 bei Neuhäusel Michael Fenstermacher 16.11.2026, 11:17 Uhr

i Bei einem Verkehrsunfall auf der B49 bei Neuhäusel haben beide Beteiligte am Samstag schwere Verletzungen erlitten und wurden ins Krankenhaus gebracht. Robert Michael/dpa

Ein Transporter und ein Pkw sind auf der B49 bei Neuhäusel zusammengestoßen. Die beiden Beteiligten erlitten so schwere Verletzungen, dass sie zum Unfallhergang keine Angaben machen konnten. Ein Gutachter ist eingeschaltet.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B49 in Höhe Neuhäusel haben die beiden beteiligten Fahrer am frühen Samstagmorgen schwere Verletzungen erlitten. Gegen 3.30 Uhr stießen dort ein Transporter und ein Pkw frontal zusammen. Der Autofahrer war laut Polizei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.







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