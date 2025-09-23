In Gegenverkehr geraten Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall im Westerwald 23.09.2025, 14:58 Uhr

i Bei einem Verkahrsunfall auf der L307 nahe Goddert erlitt ein Beteiligter schwerste, ein weiterer schwere Verletzungen. Ralf Steube

Schwerer Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen auf der L305 bei Goddert: Bei einem Frontalzusammenstoß erleiden zwei Pkw-Fahrer schwere Verletzungen. Die Fahrbahn mus für fünf Stunden gesperrt werden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der L307 (ehemals L305) zwischen den Ausfahrten Goddert und Selters haben zwei beteiligte Autofahrer am frühen Dienstagmorgen schwere Verletzungen erlitten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, geriet laut Polizei ein 22-Jähriger gegen 5.







Artikel teilen

Artikel teilen