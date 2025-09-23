In Gegenverkehr geraten: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall im Westerwald
Schwerer Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen auf der L305 bei Goddert: Bei einem Frontalzusammenstoß erleiden zwei Pkw-Fahrer schwere Verletzungen. Die Fahrbahn mus für fünf Stunden gesperrt werden.
Bei einem Verkehrsunfall auf der L307 (ehemals L305) zwischen den Ausfahrten Goddert und Selters haben zwei beteiligte Autofahrer am frühen Dienstagmorgen schwere Verletzungen erlitten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, geriet laut Polizei ein 22-Jähriger gegen 5.