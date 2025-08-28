Zu einem Großeinsatz von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Polizei ist es am Donnerstagmorgen bei Heilberscheid gekommen. Anlass war der Zusammenstoß zweier Fahrzeuge an einer Kreuzung vor dem Ort, bei der die Lage am Anfang unklar war.

Heilberscheid. Zwei Menschen sind am Donnerstagmorgen bei einem Unfall nahe Heilberscheid so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Zwei weitere Beteiligte blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die umliegenden Straßen mussten längere Zeit gesperrt werden.

Zu dem Unfall kam es nach ersten Ermittlungen der Polizei, als etwa um 8 Uhr eine Frau mit ihrem Mini Cooper mit Limburger Kennzeichen aus Richtung Nentershausen kam und an der Abzweigung zum Schönberger Hof der Vorfahrtsstraße nach links folgen wollte. Der Fahrer eines mit drei Männern besetzten Kleinlastwagens mit Westerwälder Kennzeichen kam aus dem Dorf und wollte wohl geradeaus in Richtung Nentershausen fahren.

i Da bei der Alarmierung die Lage am Unfallort wohl sehr unklar war, wurde jede Menge an Einsatzkräften nach Heilberscheid beordert. Markus Müller

Dabei missachtete der Fahrer offenbar den abbiegenden, aber vorfahrtsberechtigten Mini und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem wurden die Autofahrerin und der Beifahrer im Klein-Lkw verletzt und mussten nach der ersten Versorgung durch das Rettungspersonal einschließlich Notärztin in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

i Der Unfallort war an der Zufahrt zum Schönberger Hof direkt am Straßenkreuz mit der kleinen Anlage drumherum (links). Markus Müller

Da bei der Alarmierung die Lage am Unfallort wohl sehr unklar war, wurde jede Menge an Einsatzkräften nach Heilberscheid beordert. Zu allererst natürlich die Feuerwehr Heilberscheid, die auch mit ihren neuen Mannschaftswagen als zweitem Fahrzeug anrückte. Dazu kamen die Nachbarwehren aus Nomborn und Nentershausen mit einigen Fahrzeugen, sodass insgesamt 35 Feuerwehrleute im Einsatz waren. Auch Jens Weinriefer von der Wehrleitung der VG Montabaur war vor Ort.

i Insgesamt 35 Feuerwehrleute aus Heilberscheid, Nomborn und Nentershausen waren im Einsatz. Auch Jens Weinriefer von der Wehrleitung der VG Montabaur war vor Ort. Markus Müller

Seitens des Roten Kreuzes rückten die First Responder vom Ortsverein Nentershausen, zwei Rettungswagen des DRK-Rettungsdienstes aus Montabaur sowie das Notarzteinsatzfahrzeug aus Diez an. Auch die Polizei war mit zwei Streifenwagen vor Ort. Die Feuerwehren sperrten die umliegenden Straßen ab, was unter anderem zu Verzögerungen im Schulbusverkehr führte.