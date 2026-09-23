Handel in Ransbach-Baumbach
Zwei Nepalesen beraten Kunden an Frischetheke im Edeka 
Amit Acharya (links) und Dhirenda Rawat aus Nepal machen seit einem Jahr die Ausbildung zum Fachverkäufer Nahrungsmittel im Edek
Amit Acharya (links) und Dhirenda Rawat aus Nepal machen seit einem Jahr die Ausbildung zum Fachverkäufer Nahrungsmittel im Edeka bei Karl-Heinz Fellenzer (rechts). Vier seiner neun Auszubildenden an den Standorten in Ransbach-Baumbach und Puderbach kommen aus dem Ausland.
Camilla Härtewig

Amit Acharya und Dhirenda Rawat haben einen weiten Weg hinter sich gebracht. Heute stehen die beiden Nepalesen an der Edeka-Frischetheke in Ransbach-Baumbach. Wie sind sie hier gelandet?

Lesezeit 3 Minuten
An der Frischetheke im Edeka-Markt von Karl-Heinz Fellenzer gehören Amit Acharya und Dhirenda Rawat inzwischen zum gewohnten Bild. Die beiden Nepalesen gehören seit einem Jahr zum Team in Ransbach-Baumbach. Die Kunden begegnen ihnen freundlich. „Die Menschen hier in Deutschland sind so höflich.
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