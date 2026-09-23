Handel in Ransbach-Baumbach Zwei Nepalesen beraten Kunden an Frischetheke im Edeka Camilla Härtewig 23.09.2026, 15:00 Uhr

i Amit Acharya (links) und Dhirenda Rawat aus Nepal machen seit einem Jahr die Ausbildung zum Fachverkäufer Nahrungsmittel im Edeka bei Karl-Heinz Fellenzer (rechts). Vier seiner neun Auszubildenden an den Standorten in Ransbach-Baumbach und Puderbach kommen aus dem Ausland. Camilla Härtewig

Amit Acharya und Dhirenda Rawat haben einen weiten Weg hinter sich gebracht. Heute stehen die beiden Nepalesen an der Edeka-Frischetheke in Ransbach-Baumbach. Wie sind sie hier gelandet?

An der Frischetheke im Edeka-Markt von Karl-Heinz Fellenzer gehören Amit Acharya und Dhirenda Rawat inzwischen zum gewohnten Bild. Die beiden Nepalesen gehören seit einem Jahr zum Team in Ransbach-Baumbach. Die Kunden begegnen ihnen freundlich. „Die Menschen hier in Deutschland sind so höflich.







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