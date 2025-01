Staatsanwaltschaft ermittelt Zwei Leichen in Haus in Fehl-Ritzhausen gefunden 13.01.2025, 14:47 Uhr

i In diesem Haus in Fehl-Ritzhausen wurden die beiden Leichen gefunden. Röder-Moldenhauer

Zwei Tote und viele Fragen. Nach einer erschreckenden Entdeckung in Fehl-Ritzhausen haben Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen.

Was hat sich um den Jahreswechsel herum in einem Haus in Fehl-Ritzhausen abgespielt? Diese Frage beschäftigt viele Anwohner in dem Westerwaldort. Klar ist: Zwei Leichen sind am Sonntag, 5. Januar, in einem Haus in Fehl-Ritzhausen aufgefunden worden, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt.

