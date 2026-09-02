Neues Angebot in Mogendorf Zwei Frauen bündeln ihre Kompetenz für Gesundheit Camilla Härtewig 02.09.2026, 06:00 Uhr

i Ein Raum, zwei Praxen: Chiropraktorin Savanna Zerfaß (links) und Physiotherapeutin Ida Hameete haben jüngst im Emma Workspace in Mogendorf ihre Arbeit aufgenommen. Camilla Härtewig

Physiotherapeutin Ida Hameete und Chiropraktorin Savanna Zerfaß teilen sich im Emma Workspace in Mogendorf einen Praxisraum und ergänzen sich mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten rund um Bewegung und Gesundheit.

Das Angebot rund um Gesundheit und Bewegung im Emma Workspace in Mogendorf wächst: Seit diesem Sommer teilen sich Physiotherapeutin Ida Hameete und Chiropraktorin Savanna Zerfaß einen Praxisraum in der Bahnhofstraße 3. Hinter dem Emma Workspace stehen Jessica und Rickmer Hewicker.







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