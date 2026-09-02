Physiotherapeutin Ida Hameete und Chiropraktorin Savanna Zerfaß teilen sich im Emma Workspace in Mogendorf einen Praxisraum und ergänzen sich mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten rund um Bewegung und Gesundheit.
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Das Angebot rund um Gesundheit und Bewegung im Emma Workspace in Mogendorf wächst: Seit diesem Sommer teilen sich Physiotherapeutin Ida Hameete und Chiropraktorin Savanna Zerfaß einen Praxisraum in der Bahnhofstraße 3. Hinter dem Emma Workspace stehen Jessica und Rickmer Hewicker.