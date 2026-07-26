Entsetzen im Ort
Zwei Fohlen in Nauort mit Messer attackiert
Der Schock sitzt tief: Daniela Pandel mit einem der beiden Fohlen, die nach der mutmaßlichen Messerattacke tierärztlich versorgt
Der Schock sitzt tief: Daniela Pandel mit einem der beiden Fohlen, die nach der mutmaßlichen Messerattacke tierärztlich versorgt werden mussten.
Korzilius Daniel

In Nauort herrscht Entsetzen: Zwei neun Wochen alte Fohlen wurden schwer verletzt, die Polizei ermittelt. Bewohner mobilisieren sich – der Bürgermeister fordert mehr Schutz.

Lesezeit 3 Minuten
Eine Gewalttat an zwei erst neun Wochen alten Fohlen sorgt in Nauort für Entsetzen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden die beiden Jungtiere zwischen 20 Uhr und 6 Uhr auf ihrer Weide offenbar mit einem Messer schwer verletzt. Die Wunden waren so gravierend, dass beide Tiere noch vor Ort über Stunden tierärztlich versorgt werden mussten.
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