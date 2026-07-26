Entsetzen im Ort Zwei Fohlen in Nauort mit Messer attackiert Daniel Korzilius 26.07.2026, 09:00 Uhr

i Der Schock sitzt tief: Daniela Pandel mit einem der beiden Fohlen, die nach der mutmaßlichen Messerattacke tierärztlich versorgt werden mussten. Korzilius Daniel

In Nauort herrscht Entsetzen: Zwei neun Wochen alte Fohlen wurden schwer verletzt, die Polizei ermittelt. Bewohner mobilisieren sich – der Bürgermeister fordert mehr Schutz.

Eine Gewalttat an zwei erst neun Wochen alten Fohlen sorgt in Nauort für Entsetzen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden die beiden Jungtiere zwischen 20 Uhr und 6 Uhr auf ihrer Weide offenbar mit einem Messer schwer verletzt. Die Wunden waren so gravierend, dass beide Tiere noch vor Ort über Stunden tierärztlich versorgt werden mussten.







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