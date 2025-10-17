Kollision bei Bad Marienberg Zwei Autofahrer werden bei Unfall auf der B414 verletzt 17.10.2025, 21:53 Uhr

i Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Marienberg und Kirburg waren bei dem Unfall auf der B414 im Einsatz. Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild. Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolb

Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall an einer Einmündung in die B414 nahe Bad Marienberg verletzt worden. Laut Polizei hatte einer die Vorfahrt des anderen nicht beachtet, was zur Kollision der beiden Fahrzeuge führte.

Einen heftigen Unfall hat es am Freitagabend bei Bad Marienberg gegeben. Gegen 18.40 Uhr meldete die Leitstelle Montabaur den Unfall an der Einmündung der L294 in die B414 an Feuerwehr und Rettungsdienst. An der Einmündung war es zur Kollision zweier Autos gekommen.







