Die Stadt Montabaur lässt derzeit den Zustand der Wirzenborner Straße untersuchen, um den erforderlichen Aufwand für die Instandsetzung der Fahrbahn zu ermitteln. Der Verkehr aus dem Gelbachtal wurde deshalb zeitweise durch den Stadtteil Sommerwiese umgeleitet. Wann und in welchem Umfang Sanierungsarbeiten an der Wirzenborner Straße erfolgen, steht aber noch nicht fest.

Die Straße ist in diesem Bereich schon seit Jahren in einem sehr schlechten Zustand. Manch ein Verkehrsteilnehmer wundert sich womöglich über das Erscheinungsbild dieser Einfahrtsstraße in die Westerwälder Kreisstadt, die als Anbindung der Stadtteile im Gelbachtal dient.

In einigen Karten im Internet ist die Wirzenborner Straße als klassifizierte Landesstraße ausgewiesen. Das ist aber nicht korrekt, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Die ehemalige Landesstraße wurde in diesem Bereich bereits vor Jahren abgestuft und gehört der Stadt Montabaur, die somit auch die Kosten für die Sanierung des rund einen Kilometer langen Abschnitts trägt.

i Der Zustand der Fahrbahn wird gerade untersucht. Thorsten Ferdinand

Ob eine Instandsetzung des Asphaltbelags ausreicht oder ob mehr gemacht werden muss, werden die aktuellen Untersuchungen zeigen. „Die Bewertung kann auch abschnittsweise unterschiedlich ausfallen“, so die Pressestelle im Montabaurer Rathaus. Einen Teil der Baukosten werden wahrscheinlich die Einwohner der Montabaurer Kernstadt tragen müssen, denn die Wirzenborner Straße gehört zu dieser Abrechnungseinheit bei der Erhebung wiederkehrender Beiträge.

Die Abstufung des Straßenabschnitts in Montabaur erfolgte übrigens nach Fertigstellung der B49-Anbindung, die ab der Kläranlage parallel zur B49 in Richtung Segelflugplatz verläuft und dort in die L326 mündet. Hierbei handelt es sich inzwischen um die offizielle Fortsetzung der Landesstraße aus dem Gelbachtal und somit um die neue L313.