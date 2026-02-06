Papier und Türschloss fehlen Zustand der Toiletten in den Arkaden sorgt für Kritik Thorsten Ferdinand 06.02.2026, 14:00 Uhr

i In der geöffneten Kundentoilette gibt es nach Angaben von Nutzern keine Papiertücher und kein Toilettenpapier. Birgit Piehler

In den Westerwald-Arkaden in Höhr-Grenzhausen sorgten kürzlich herabfallende Deckenelemente für Schlagzeilen. Dies ist jedoch nicht der einzige Mangel in dem Einkaufszentrum, wie Kunden berichten.

Kein Toilettenpapier, keine Papierhandtücher, kein Türschloss: Der Zustand der Kundentoiletten in den Westerwald-Arkaden in Höhr-Grenzhausen sorgt schon seit Monaten für Kritik. Nachdem der Betreiber Gform kürzlich angekündigt hat, die defekten Deckenelemente im Außenbereich des Einkaufszentrums reparieren zu lassen, tauchte die Frage auf, ob im Zuge dessen auch die sanitären Einrichtungen instand gesetzt werden.







