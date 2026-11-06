Seit Jahren herrscht am historischen, sanierungsbedürftigen Gebäude Friedrichstraße 1 in Hachenburg Stillstand. Yannick Steffens, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, äußert sich auf Anfrage zur aktuellen Situation des Hauses.
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Die Geschichtswerkstatt Hachenburg (GWH) hat eine öffentliche Diskussion über den Zustand des prominent in der Innenstadt gelegenen Hauses Friedrichstraße 1 angestoßen. Das historische Gebäude markiert, vom Alten Markt aus kommend, den Eingang zur Owwergass.