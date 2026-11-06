Hachenburger Stadtbild Zustand der Friedrichstraße 1 sorgt für Diskussionen Nadja Hoffmann-Heidrich 06.11.2026, 12:00 Uhr

i Vom Alten Markt aus kommend fällt dem Betrachter das Objekt Friedrichstraße 1 sofort ins Auge. Röder-Moldenhauer

Seit Jahren herrscht am historischen, sanierungsbedürftigen Gebäude Friedrichstraße 1 in Hachenburg Stillstand. Yannick Steffens, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, äußert sich auf Anfrage zur aktuellen Situation des Hauses.

Die Geschichtswerkstatt Hachenburg (GWH) hat eine öffentliche Diskussion über den Zustand des prominent in der Innenstadt gelegenen Hauses Friedrichstraße 1 angestoßen. Das historische Gebäude markiert, vom Alten Markt aus kommend, den Eingang zur Owwergass.







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