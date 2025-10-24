Feuerwehreinsatz in Hillscheid: Zusammenhalt nach Brand der Hillscheider Feuerwehrhütte
Zusammenhalt nach Brand der Hillscheider Feuerwehrhütte
Die beliebte und seit Generationen genutzte Grillhütte in Hillscheid ist abgebrannt und soll schnell wieder aufgebaut werden. Wie ein Gemeinschaftsobjekt von Zusammenhalt im Ort zeugt, zeigt sich in Hillscheid.
. Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr in Hillscheid aufgrund eines Brandes der sogenannten „Feuerwehrhütte“ in Hillscheid gerufen. Die Grillhütte im Wald am Rand von Hillscheid, in Richtung Köppel gelegen, wurde durch ein Feuer komplett beschädigt.