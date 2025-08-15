Sabine Wehnge-Davies und Martin Davies haben ihrem Lebenstraum mitten im Westerwald verwirklicht. In Westernohe betreiben sie seit 2021 das Café Elsternest – und das als komplette Quereinsteiger in der Gastronomie.

„Wir sind in Westernohe mit offenen Armen aufgenommen worden.“ Sabine Wehnge-Davies und Martin Davies strahlen übers ganze Gesicht. Mit dem Café Elsternest haben sie sich einen Lebenstraum erfüllt – und das als komplette Quereinsteiger in der Gastronomie. Nach Westernohe führte sie der Zufall. Das wunderschöne schwarz-weiße Fachwerkhaus mitten im Ortskern haben sie 2019 gekauft, ohne je drinnen gewesen zu sein. Es war Liebe auf den ersten Blick.

Zu Beginn der Pandemie hat das Ehepaar dann den 300 Jahre alten Gebäudekomplex fast komplett in Eigenleistung renoviert. Der Name entstand in der Bauphase, als sich eine Elster oft lautstark im Hof bemerkbar machte. Da die intelligenten Vögel in Japan als Glücksbote gelten, war das „Elsternest“ geboren. Die Räume bestechen durch einen ganz besonderen Mix aus Industriedesign und Landhausstil, aus modernen und alten Möbeln – heimelig und schick zugleich. Frische Blumen, Kerzen und Kissen sorgen für Gemütlichkeit.

i Industriedesign trifft auf Landhausstil. Das Interieur des Fachwerkhauses bietet Wohlfühlatmosphäre. Camilla Härtewig

Auf dem Höhepunkt der Pandemie im Jahr 2021 feierten die beiden Eröffnung. Was sich wie eine wirtschaftliche Waghalsigkeit anhört, funktionierte. „Weihnachten 2021 hatten wir schon ein sehr starkes Geschäft – trotz all der unterschiedlichen Corona-Regelungen, die wir hier im Dreiländerecke Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu beachten hatten“, lacht Martin Davies. Der Engländer kam vor fast 40 Jahren zum Studium in Siegen nach Deutschland, lernte seine Frau kennen und lieben und blieb.

Als studierter Maschinenbauingenieur und zuletzt Geschäftsführer eines Unternehmens in der Nähe von Koblenz reiste er ständig um die Welt. Das Paar lebte unter anderem in den USA und England und hat sich nun in Haiger niedergelassen. Dort betreibt Sabine Wehnge-Davies auch ein Geschäft für Wohnaccessoires, Geschenkartikel, Schmuck und Spezialitäten – einen kleinen Querschnitt davon können Kunden auch im Elsternest kaufen.

i Das Café Elsternest in Westernohe wurde 2021 eröffnet und wir von Besuchern aus nah und fern sehr gut angenommen. Camilla Härtewig

Martin Davies kümmert sich in Vollzeit um das Café. Er ist von jeher begeisterter Koch und Bäcker. Davon haben Freunde und Familie profitiert. Doch es war lange sein Wunsch, auch andere Menschen zu verwöhnen. Kuchen und die Küche sind demnach sein Bereich. Alles ist selbst gemacht. „Es gibt bei uns keine Tiefkühlprodukte.“ Er kredenzt deutsche und US-amerikanische Kuchen, aber auch viele Klassiker aus seiner Heimat.

40 Kuchen gehören mittlerweile zu seinem Sortiment. Und es kommen immer Neue hinzu. Beliebt sind der saftige Mohnkuchen, die Limettentarte, der saftige Carrot Cake, der luftig-leichte Victoria Sponge Cake mit Erdbeermarmelade, der Ingwerkuchen oder der Lemon Poppy Seed Cake. Einmal im Monat veranstaltet das Paar eine High-Tea-Zeremonie. „Wir sind immer ausgebucht“, berichten sie. Da gibt es dann Scones, Clotted Cream und Erdbeermarmelade, süße und herzhafte Snacks, Sandwiches und natürlich edlen Tee zu genießen. Gruppen können auch Frühstück, Mittagessen und Dinner bei dem Ehepaar Davies bestellen.

i Martin Davies ist gelernter Maschinenbauingenieur und war ein erfolgreicher Geschäftsführer, der die ganze Welt bereist hat, ehe er im Café Elsternest der Meister der Kuchen wurde. Camilla Härtewig

Sabine Wehnge-Davies kümmert sich im Elsternest um die Kaffeespezialitäten, die Weine und Cocktails. Selbstverständlich spielt der Tee auch eine große Rolle. Neben Chai-Gewürztee und Darjeeling First Flush gibt es Kräutertees, Rooibos und Grüntee. Beim Besuch unserer Redakteurin klingelt das Telefon. Eine Frau möchte ihren Geburtstag in dem liebevoll hergerichteten Fachwerkhaus feiern. Sie bestellt unter anderem einen gluten- und einen laktosefreien Kuchen. „Die Allergien und Unverträglichkeiten nehmen immer mehr zu“, berichtet Martin Davies. Er sieht es als Herausforderung, trotzdem etwas Leckeres zu zaubern. „Mir fällt immer etwas ein.“

Mittlerweile gibt es viele Stammgäste. Manche reisen sogar aus Koblenz, Köln, Bonn, Siegen und Wiesbaden in das kleine Westerwalddorf an, um das besondere Ambiente zu genießen und zu entspannen. Viele Konfirmationen, Betriebsfeiern, Geburtstage und sogar Hochzeiten werden im Elsternest gefeiert. Auch für Betriebsveranstaltungen wird die schmucke Location gern gebucht. Mit vielen Kunden verbindet das Paar mittlerweile eine Freundschaft. „Wir haben hier so viele wertvolle Gespräche, die uns bereichern“, freuen sich Sabine Wehnge-Davies und Martin Davies. Auch die gute Gemeinschaft mit den Nachbarn ist für sie sehr wertvoll. Viele Westernöher kommen regelmäßig auf einen Kaffee oder ein Schwätzchen vorbei. Was bringt die Zukunft? Die beiden betonen: „Wir haben viele Ideen und wollen noch lange hierbleiben.“

i Der leckere Mohnkuchen ist einer der beliebten Klassiker. Insgesamt gibt es 40 verschiedene Kuchen im Sortiment. Camilla Härtewig

Das Café ist v on Donnerstag bis Sonntag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Im November gibt es eine dreitägige Weihnachtsausstellung im ehemaligen Stall. Die nächsten High Teas finden am Donnerstag, 18. September, und am Samstag, 18. Oktober, statt. Eine Anmeldung ist notwendig. Parkplätze gibt es an der Kirche. Kontakt: E-Mail cafe-elsternest@gmx.de (nicht für Reservierungen) und Telefon 02664/4673503.

Tipp: Besuch mit Wanderung auf dem Eisvogelweg kombinieren

Der Besuch des Cafés lässt sich mit einer Wanderung verbinden. In unmittelbarer Nähe startet der Eisvogelweg. Der acht Kilometer lange Naturlehrpfad besticht durch seine naturbelassenen, idyllischen Wege entlang von Krumm- und Lasterbach. Der Weg führt mal am Bach entlang, mal durch Wiesengelände mit typischen Pflanzenarten. Klares Wasser und saftige Wiesen locken interessante Bewohner an, die hier in Ruhe beobachtet werden können. Ruhebänke an verschiedenen Stellen der Strecke laden zur Rast ein. Die Gehzeit beträgt etwa 2 Stunden. Beginnend am Dorfplatz in Westernohe führt der Weg über Hüblingen, Elsoff und Neunkirchen bis zur Birkenmühle bei Hausen. Außer an den beiden Endpunkten gibt es Einstiegsmöglichkeiten in Hüblingen, am Hof Krempel und in Neunkirchen. Rund 20 Schautafeln entlang des Weges informieren über die jeweiligen Gemeinden und den Lebensraum vieler Tiere. Das Eisvogel-Logo weist den Weg. cam