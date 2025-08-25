Fast zwei Jahrzehnte lang war das Landgasthaus Zur Quelle fest mit den Namen Volker und Rafaela Berner verbunden. Seit 2007 empfingen sie hier Gäste mit offenen Armen, frisch zubereiteten Speisen und einem herzlichen Lächeln. Nun heißt es Abschied nehmen – und zugleich willkommen heißen: Ab September übernehmen die jungen Gastronomen Sina Rutsch (25) und Michael Wieczorek (31) aus Görgeshausen das traditionsreiche Haus.

Die Quelle in Nistertal ist mehr als ein Gasthaus – sie ist Treffpunkt, Wohnzimmer und für viele Reisende ein kleines Stück Heimat auf Zeit. Und sie ist das einzige Gasthaus im Ort. Mit Herzblut und Leidenschaft haben die Berners den Problemen, unter denen die Gastronomie leidet, getrotzt und können sogar einen Zuwachs an Hotelgästen verzeichnen. Rafaela empfängt die Gäste persönlich, Volker steht am Herd und kümmert sich besonders um die zahlreichen Motorradfahrer, die hier Station machen. In den vergangenen Jahren investierten sie viel: Photovoltaikanlage, renovierte Zimmer, energetische Modernisierung.

Für das Ehepaar gehörte der Gastronomiebetrieb zum Leben dazu. Aus gesundheitlichen Gründen waren sich die Berners aber vor rund zwei Jahren einig: „Es ist an der Zeit, dass wir den Betrieb in andere Hände geben.“ Da keine der beiden Töchter in die Fußstapfen der Eltern treten wollte, schalteten Rafaela und Volker Berner einen Makler ein. Wichtig war ihnen vor allem eins: „Unsere Nachfolger müssen zum Haus passen.“

Fündig wurden die Berners, als Sina Rutsch und Michael Wieczorek am Karnevalssonntag dieses Jahres das erste Mal die Quelle betraten. Michael hatte die Anzeige des Maklers entdeckt, und sein Interesse war sofort geweckt. Er erinnert sich schmunzelnd: „Mein erster Gedanke war: Das ist mir viel zu groß.“ Doch schon bald überwog die Begeisterung – Liebe auf den ersten Blick, wie er und seine Lebensgefährtin Sina sagen.

Michael, ausgebildeter Hotelfachmann und zuletzt F&B-Manager im Dom Hotel Limburg, ist der erfahrene Gastronom im Duo. Sina, gelernte Verwaltungsfachangestellte, bringt dafür Organisationstalent und einen frischen Blick mit. „Ich saß am Küchentisch, Michael kam rein und sagte: ‚Wir kaufen jetzt ein Hotel‘“, erzählt sie lachend.

Auch für Volker und Rafaela Berner war die Entscheidung schnell getroffen. „Wir hatten sofort ein gutes Gefühl“, berichten sie. „Die beiden haben mich an uns damals erinnert“, ergänzt Volker Berner. Ihre Stammgäste wurden bereits über den anstehenden Wechsel informiert. Die Reaktionen waren durchweg positiv. Die Bitte des scheidenden Chefs lautet: „Zieht keine Vergleiche. Gebt dem jungen Paar eine ehrliche Chance.“

Sina und Michael wollen zunächst ankommen. Das 18-köpfige Team wird vollständig übernommen. Die Speisekarte und die Öffnungszeiten bleiben vorerst wie gehabt. Erste Ideen für kleine Neuerungen gibt es schon: eine Silvesterfeier und geöffnete Türen am Zweiten Weihnachtsfeiertag. Unterstützung bekommen sie anfangs noch von den Berners. Sicherheit für den Start geben außerdem die bereits für 2026 reservierten Gästezimmer.

„Wir treten in große Fußstapfen“, sind sich die beiden neuen Inhaber der Quelle bewusst. Doch sie sind motiviert und engagiert und wollen dem Traditionshaus in Nistertal alle Ehre erweisen. Rafaela und Volker Berner beenden mit der Übergabe des Betriebs ein Kapitel, das 1899 mit der ersten Gastwirtschaft der damaligen Familie Berner in Nistertal begann. Sie ziehen nach Westerburg und freuen sich auf den Ruhestand dort.

Die Quelle in Nistertal sprudelt weiter – nur mit neuen Gesichtern hinter dem Tresen, die versprechen: „Hier wird Tradition bewahrt und zugleich ein neues Kapitel aufgeschlagen.“ Die Übergabe mit kleinem Umtrunk und Imbiss findet am Sonntag, 31. August, ab 16 Uhr im Landgasthaus „Zur Quelle“ statt.