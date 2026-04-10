Einmal im Jahr wird die Montabaurer Kult-Diskothek Madison lebendig. Zum 20. Geburtstag der Party-Reihe kommt in diesem Jahr erstmals auch der legendäre Oldie-Abend zurück. Die Vorbereitungen sind laut DJ Frank Woiton in der heißen Phase.
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Seit 20 Jahren hält Frank Woiton mit seinen Revival-Partys die Montabaurer Kult-Disko Madison am Leben. Anlässlich des runden Geburtstags seiner Partyreihe bringt der DJ nun erstmals auch den Oldie-Abend zurück, der früher den Donnerstag prägte. Die Vorbereitungen für die beiden Madison-Abende in der Stadthalle Haus Mons Tabor sind inzwischen in der finalen Phase.