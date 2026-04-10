Montabaurer Kult-Diskothek Zum Madison-Jubiläum kehrt auch der Oldie-Abend zurück Thorsten Ferdinand 10.04.2026, 12:00 Uhr

i Frank Woiton aus Montabaur legte in den 1980ern im Madison auf. Mit seinen jährlichen Revival-Partys hält er die Kult-Diskothek am Leben. Frank Woiton

Einmal im Jahr wird die Montabaurer Kult-Diskothek Madison lebendig. Zum 20. Geburtstag der Party-Reihe kommt in diesem Jahr erstmals auch der legendäre Oldie-Abend zurück. Die Vorbereitungen sind laut DJ Frank Woiton in der heißen Phase.

Seit 20 Jahren hält Frank Woiton mit seinen Revival-Partys die Montabaurer Kult-Disko Madison am Leben. Anlässlich des runden Geburtstags seiner Partyreihe bringt der DJ nun erstmals auch den Oldie-Abend zurück, der früher den Donnerstag prägte. Die Vorbereitungen für die beiden Madison-Abende in der Stadthalle Haus Mons Tabor sind inzwischen in der finalen Phase.







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