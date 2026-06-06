Große Überraschung in Roßbach
Zum Jubiläum wird die Kirchenruine wieder geöffnet
In der alten Kirchenruine in Roßbach präsentieren (von rechts) Ortsbürgermeister Torsten Schneider, die Beigeordnete Carolin Gey
In der alten Kirchenruine in Roßbach präsentieren (von rechts) Ortsbürgermeister Torsten Schneider, die Beigeordnete Carolin Geyer sowie der frühere langjährige Ortschef Wilfried Oettgen das Programm für die 1150-Jahr-Feier im August. Zum Jubiläum soll die Ruine für zwei Konzerte geöffnet werden.
Röder-Moldenhauer

Lange und viel ist in den vergangenen Jahren über eine mögliche Wiedereröffnung der alten Kirchenruine in Roßbach diskutiert und beraten worden. Kurz vor dem Dorfjubiläum gibt’s jetzt eine große Überraschung.

Lesezeit 2 Minuten
Wenige Wochen vor der 1150-Jahr-Feier im August macht die Ortsgemeinde Roßbach jetzt eine große Überraschung öffentlich: Die historische Kirchenruine mitten im Dorfzentrum, die Jahre gesperrt war, wird wieder für kulturelle Veranstaltungen geöffnet. Die Kommune hat das Areal (ebenso wie das Pfarrhaus) vor Kurzem von der evangelischen Kirchengemeinde gekauft, die dieses seit Jahren wegen Sicherheitsbedenken mit einem hohen Bauzaun abgeriegelt ...

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