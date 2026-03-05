Haben die Arkaden Charme?
Zum ersten Mal im Shoppingcenter in Höhr-Grenzhausen
Die Westerwald-Arkaden locken viele Menschen nach Höhr-Grenzhausen. Vor allem die Fachmetzgerei von Globus hat viele Besucher -
Die Westerwald-Arkaden locken viele Menschen nach Höhr-Grenzhausen. Vor allem die Fachmetzgerei von Globus hat viele Besucher - insbesondere in der Mittagszeit.
Jona Heck

Den Westerwäldern dürften die Arkaden in Höhr-Grenzhausen ein Begriff sein. Ob Wocheneinkauf, Essen in der Mittagspause oder gemütliches Bummeln – Hunderte Menschen besuchen täglich das Shoppingcenter. Doch wie empfindet dies ein Nicht-Westerwälder?

Lesezeit 2 Minuten
Donnerstagmittag, 11.30 Uhr: Die Sonne strahlt, Autos fahren mit offenem Dach oder runtergekurbelten Fenstern. Die Parkplätze in den Westerwald-Arkaden in Höhr-Grenzhausen füllen sich langsam, aber sicher immer mehr. Die Menschen gehen einkaufen, essen etwas zu Mittag oder halten nur mal kurz an, um ein kaltes Getränk bei wärmer werdenden Temperaturen zu genießen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGastronomie

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren