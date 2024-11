Zum 650. Geburtstag wird getanzt: Hahn am See feiert Jubiläum mit einer Party

Die Ortsgemeinde Hahn am See feiert in diesem Jahr ihr 650-jähriges Bestehen. Sie geht es bescheiden an und hat sich dafür entschieden, alles Offizielle hintan zu stellen, keinen steifen Kommersabend, sondern einen Gute-Laune-Abend zu veranstalten: Gefeiert wird gemeinsam am Samstag, 9. November, im frisch sanierten Gemeindezentrum mit der Liveband „The Kolbs“. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei.